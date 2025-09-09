El secreto para una piel de alfombra roja: esta es la mascarilla que ha usado Alejandra Onieva en Venecia

Cuando las cámaras enfocan y la presión de la alfombra roja es máxima, contar con un recurso que garantice un efecto impecable en cuestión de minutos no tiene precio. En el competitivo mundo de la alta cosmética ha surgido un producto que se ha convertido en un auténtico salvavidas para las celebridades, una solución de emergencia para quienes buscan un resultado profesional e instantáneo antes de las grandes citas. Su promesa es sencilla pero contundente: transformar la piel para que luzca radiante y revitalizada bajo los focos.

De hecho, su popularidad ha trascendido fronteras, consolidándose como un secreto a voces en el círculo de las estrellas de Hollywood. Figuras tan dispares como la diseñadora Victoria Beckham, la actriz Anne Hathaway o el actor Paul Mescal confían en sus efectos. Para ellos, este tratamiento se ha convertido en un ritual casi indispensable en las horas previas a las galas y entregas de premios, asegurando un rostro preparado para el escrutinio público. Para lograr una apariencia impecable, estos rituales de belleza suelen ser integrales, combinando el cuidado facial con tratamientos específicos como una buena mascarilla para el pelo que asegure un brillo espectacular.

En este contexto, el último gran escaparate de este cosmético ha sido el Festival de Cine de Venecia, donde la actriz española Alejandra Onieva preparó su piel con él. Se trata de la mascarilla Celestial Black Diamond Mask, de la firma 111Skin. Un producto de hidrogel de un característico color negro que se ha convertido en el secreto mejor guardado de muchas personalidades. Su precio, acorde a su exclusividad, asciende a 120 euros la unidad.

La fórmula detrás de su éxito en la alfombra roja

Detrás de esta eficacia se encuentra la autoridad científica del cirujano plástico Dr. Yannis Alexandrides, fundador de la marca. Su formulación es una estudiada combinación de ingredientes activos de vanguardia, como los glicopéptidos de goji, que aportan un potente efecto reafirmante, y la centella asiática, conocida por sus propiedades reparadoras. Estos se complementan con el fundamental ácido hialurónico para garantizar una hidratación profunda, tal y como han publicado en Vanitatis.

Asimismo, la exclusividad del tratamiento se ve subrayada por la inclusión de partículas de diamante negro en su composición. A esto se suma el complejo patentado NAC Y²™, un avance concebido para proteger el ADN celular y potenciar los mecanismos naturales de reparación de la piel, ofreciendo un cuidado que va más allá de la superficie.

En definitiva, su éxito se explica por la rapidez de sus resultados. En un tiempo de aplicación que no supera los 30 minutos, la mascarilla promete aportar un extra de luminosidad, un efecto tensor y una hidratación intensa. Es precisamente esta combinación de ciencia, ingredientes de lujo y eficacia inmediata lo que la ha posicionado como el aliado perfecto para brillar en las ocasiones más importantes, garantizando un aspecto descansado y radiante.