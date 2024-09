"No hay amor con final feliz. Si es amor no tendrá final, y si lo tiene, no será feliz". Algo así dice Joaquín Sabina en una de sus canciones. Todas —o mejor dicho, casi todas— hemos tenido un amor arrebatador (o varios) . De esos en los que no puedes pensar en otra cosa que no sea él. Ese sentimiento de amorque roza la obsesión y que te hacía dudar, incluso, de que fueras a encontrar otro igual. Que te hacía sentir la mujer más feliz del mundo, y la más desgraciada, cuando la cosa iba mal. Ese amor, casi adolescente, que con el paso de los años te hace sentir rechazo y nostalgia a partes iguales. Con el tiempo, lo recuerdas como algo anecdótico o incluso ni te acuerdas de la persona por la que lo sentiste, pero sí recuerdas esa pasión que sentías por dentro y que te hacía sentir viva.

Vamos creciendo y llegan relaciones mucho más maduras y estables que te hacen no echar de menos en absoluto ese 'una de cal y una de arena' que te mantenía siempre alerta. No me malinterpretéis, no deseo en absoluto volver a los 20 y me imagino que muchas de vosotras tampoco. Con la madurez que te brinda los años, sabes diferenciar perfectamente la toxicidad, el enamoramiento, el enganche inicial. En malas palabras, ese 'encoñamiento' que difiere muchísimo del amor real. Como dijo Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York: "Para eso están los 20 años. Los 30 son para aprender lecciones y, los 40, para pagar las copas". Aunque difiero en algunas partes de esta frase, estoy de acuerdo con el mensaje principal de saber cometer errores a tiempo y, de esos, hemos cometido muchos.

¿Es un amor maduro o me estoy conformando?

Ya hemos superado —gracias a Dios— eso de llorar hasta quedarnos dormidas, pero ¿eso significa no sentir ni padecer? Por fin hemos encontrado ese amor maduro que tanto ansiábamos, esa estabilidad libre de jueguecitos que nos hace sentir queridas. Sin embargo, luchamos a diario con frases de Mr. Wonderful del estilo de "Que me perdone el tiempo… por querer detenerlo cuando te miro", al mismo tiempo que nos hace enfrentarnos a otras más filosóficas como las de "el amor puede ser aburrido", que diría José de la Rosa.

¿Amor real o apego?

Cualquier pasión, incluso el amor, se vuelve aburrido si no lo convertimos en un reto. Pero, si llevamos 20 años con nuestra pareja, ¿dónde encontramos el reto? ¿Dónde está el punto medio entre un capítulo de Los Bridgerton y una relación de amor sana? ¿Cómo podemos diferenciar el amor de la obsesión y la estabilidad del aburrimiento? El psiquiatra Enrique Rojas sostiene que si bien el amor no es suficiente para mantener una relación duradera, es un cimiento fundamental para que funcione.

¿Es la combinación de atracción, admiración, fidelidad y diversión el secreto de una relación exitosa? La psicóloga Silvia Llop, autora del libro Mándalo a la mierda: mereces algo mejor cuenta con un ejército de seguidora en Instagram donde trata temas como este y muchos otros. En una de sus publicaciones destaca tres puntos fundamentales en una relación:

1. Son fáciles: eso no significa que no haya dificultades, sino que se afrontan como equipo. "Ambos sentís que es fácil porque hay una inversión de tiempo y energía consciente por parte de los dos", sostiene.

2. Motivación. Sientes que la relación es un sostén, una motivación, algo que te aporta.

3. Ser tú misma: puedes ser 100% tú. "No necesitas ir pisando huevos para que la relación se sostenga", sentencia.