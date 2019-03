El Ayuntamiento niega que se produzcan «multas dobles» por Madrid Central

Desde el Área de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento se han puesto en contacto con LA RAZÓN para dar su versión sobre los hechos denunciados por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). En primer lugar, el Consistorio niega que se vayan a producir “multas dobles”, es decir, por entrar en Madrid Central sin permiso y por aparcar en zona indebida. Sólo se cobrará por entrar en el perímetro sin autorización, tal como ocurría con las antiguas APR.

En lo que respecta a la expedición de tickets de parquímetros a vehículos cuyo aparcamiento no está permitido, un portavoz explica que «en Madrid Central puede haber diversos casos por los que los vehículos A, B, C o Eco pueden aparcar en el SER, pues existen excepciones, con lo cual los parquímetros dan tickets». Por ejemplo, «las invitaciones de las personas residentes que dan permiso de acceso a Madrid Central y pueden aparcar en el SER tengan la etiqueta que tengan. Aunque se haya eliminado la antigua zona de bajas emisiones referida a una zona del SER (más extensa que Madrid Central), el SER en su conjunto sigue existiendo en la Ordenanza de Movilidad Sostenible y también ordenanzas fiscales que regulan las tasas, así que el pago del SER en Madrid Central está recogido en las ordenanzas municipales».

Desde el Ayuntamiento argumentan que «es preciso distinguir entre la regulación de circulación (Madrid Central) y la de estacionamiento (SER). Si se estaciona en zona SER, el vehículo debe pagar la tasa por aprovechamiento del dominio público viario, con independencia de que haya accedido o no a una zona de bajas emisiones o un área de acceso restringido». De ahí que «las sanciones por el acceso no permitido a Madrid Central no excluyen de la obligación del pago de la tasa por la ocupación de dominio público viario que de forma efectiva desarrolle un vehículo estacionado en zona SER. Esto ya podía suceder en las APR». En resumen, «no tiene nada que ver el concepto de bajas emisiones de la Ordenanza de 2005 respecto al concepto empleado en la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2018 vigente».

Derogación de las tasas

En lo que respecta a la derogación de la tasa, «en la antigua ordenanza de movilidad se recogía la posibilidad de crear una tasa específica para una zona del SER, denominada como zona de bajas emisiones, pero que se refería en exclusiva a un recargo para aparcar en la zona del SER. La actual ordenanza deroga ese ámbito geográfico del SER con posibilidad de tarifa diferenciada, pero crea la zona de bajas emisiones de Madrid Central, que no se refiere al estacionamiento, sino a normas de acceso principalmente. En Europa es común llamar zonas de bajas emisiones a las zonas de acceso restringido, por lo que se adopta este nombre tras derogar su uso anterior relacionado exclusivamente con el estacionamiento. Además, la nueva ordenanza sigue recogiendo el ámbito geográfico del SER y sus normas de funcionamiento, con lo cual está en vigor».

Denuncia de AEA

La respuesta del Ayuntamiento viene después de la denuncia realizada por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que hizo una comprobación de forma empírica: en zonas verdes de distintos parquímetros situados dentro del perímetro han aparcado vehículos ECO, con distintivo B y sin etiqueta. En todos los casos, el dispositivo les ha cobrado la tasa y les ha expedido la factura, señalizando la hora de finalización, como si de cualquier otro distrito más de Madrid se tratara.

Para Mario Arnaldo, presidente de AEA, la actuación del Ayuntamiento en este caso incurre en una suerte de «trampa», ya que «se está haciendo creer que los automovilistas que por el hecho de obtener un ticket del parquímetro, pagando por ello una tasa, se puede acceder y aparcar en Madrid Central».

Además, desde AEA consideraban que estos usuarios que aparquen en el centro sin cumplir con los requisitos tendrán que afrontar una «doble multa»: una por el «acceso no autorizado a Madrid Central» y otra por «estacionar con autorización no válida», afirma Arnaldo. «Miles de conductores están creyendo que, al pagar una tasa y al recibir una autorización, están cumpliendo con la ley». De ahí que esta asociación vaya a recurrir las sanciones que se produzcan de esta naturaleza y que les sean comunicadas por los afectados. Hay que apuntar que cada una de estas infracciones estaría castigada con 90 euros, que se quedarían en 45 con la modalidad del pronto pago.