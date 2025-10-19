El Reglamento de Loterías confirma multas de hasta 3.000 euros por revender décimos del sorteo de Navidad

El próximo sorteo de la Lotería de Navidad, programado para el lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, no solo trae consigo la ilusión de los grandes premios, sino también una estricta regulación que persigue las prácticas comerciales irregulares. Este sorteo repartirá un total de 2.772 millones de euros a través de sus 15.000 premios, incluyendo el llamado "Gordo" de 4 millones de euros por serie.

La cuantía de los premios, que asciende a 400.000 euros por décimo en el primer premio, 125.000 euros en el segundo y 50.000 euros en el tercero, genera un notable movimiento económico que puede incentivar intentos de comercialización fuera de los cauces legales establecidos.

Es precisamente esta circunstancia la que el Reglamento de Loterías prevé y sanciona de forma específica.

Sanciones para compradores y vendedores

Según el artículo 46 del Reglamento de Loterías, la reventa de décimos se considera una infracción sancionable con multas que oscilan entre los 601 y los 3.000 euros, en función de la gravedad de la conducta detectada. La normativa es clara al prohibir la venta de boletos fuera de los puntos de venta autorizados y a un precio superior al oficial.

La aplicación de estas sanciones conlleva una consecuencia crucial para los participantes: cualquier décimo adquirido mediante reventa ilegal pierde automáticamente su validez, incluso si resultara agraciado con algún premio. Esto significa que el comprador se quedaría sin derecho a reclamar cualquier cantidad ganadora, además de enfrentarse a la posible sanción económica.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan adquirir los décimos exclusivamente a través de los canales y establecimientos oficiales, únicos autorizados para su comercialización legal. Esta precaución garantiza no solo el cumplimiento de la normativa, sino también la seguridad de poder cobrar los premios en caso de resultar agraciado en el sorteo más esperado del año.