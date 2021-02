Así es la hamburguesa más cara del mundo

Entre la pizza y la hamburguesa el mundo no sabe decidir. La hamburguesa es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial. Es original de Estados Unidos, aunque algunos autores atribuyen su invención a Alemania. Su historia data del año 1834. En principio era un plato simple: un pan redondo relleno de carne y acompañado por salsa. Esto ha ido evolucionando con el paso de los años. La primera referencia que se tiene sobre la existencia de este plato es del restaurante Delmonico ‘s, precisamente en Estados Unidos, por ello se le atribuye a este país el invento de este plato.

Marcas como McDonald ‘s han logrado crear un imperio a nivel mundial teniendo como plato principal la codiciada hamburguesa. Prácticamente no existe en la actualidad ningún país que no sepa cuál es este plato. Tampoco hay muchos que no hagan su propia versión de las hamburguesas. Son miles los ingredientes que se le han agregado a lo largo del tiempo. Distintos tipos de carne, tipos de salsas, algunos vegetales exóticos, patatas, e incluso el tradicional refresco se han vuelto parte de las hamburguesas modernas.

Pero en este sentido, hay un lugar en el que llevaron la hamburguesa a otro nivel e inventaron la hamburguesa más cara del mundo. Nos vamos a Las Vegas, en donde todo es posible. En el bistró Fleur, ubicado en el lujoso casino y resort Mandalay Bay, es en donde sirven la hamburguesa más cara del mundo.

El chef estadounidense Hubert Keller es el artífice de este plato. Se trata de uno de los chefs más reconocidos y aclamados a nivel mundial, que nombró a la hamburguesa de lujo Fleurburger 5000.

¿Cuáles son sus ingredientes?

Entre los ingredientes principales de la Fleurburger 5000 está la carne wagyu. Esta es una raza bovina de origen japonés, proviene de la ciudad de Kobe y es considerada de las mejores del mundo. ¿Por qué? Por ser tierna y jugado y por poseer un sabor muy intenso.

Además, el chef incorporó foie gras. Esto no es más que el hígado de un pato o ganso. La hamburguesa también incluye trufas negras, pan brioche y la acompañan con patatas fritas muy crujientes.

Pero esto no es todo, la hamburguesa no viene sola y por eso su alto coste. No solo sus ingredientes exclusivos elevan su precio, también viene con una botella de vino Château Petrus, cosecha 1995. Además, este exclusivo vino hecho solo con uva Merlot viene servido en una copa Ichendorf, que se podrá llevar a casa el comensal.

¿Cuánto vale la hamburguesa?

La hamburguesa, que es un privilegio que pueden darse unos pocos, tiene un coste de 4.120 euros, lo que indica que una cena para dos puede ser un gasto importante.