MG Cyberster: el anti-Tesla Roadster de China que nos sorprende

El renacimiento de MG firmado por la china SAIC se basó en los SUV y las berlinas, modelos clásicos para conquistar el mercado nacional y fuera de él, con Europa en el punto de mira y una ofensiva basada en coches elevados del suelo y motores enchufables y 100% eléctricos. Una gama generalista que en la parte superior tiene un superdeportivo capaz -al menos sobre el papel- de desafiar al Tesla Roadster.

Se llama MG Cyberster y debutará en el Salón del Automóvil de Shanghái (del 21 al 28 de abril) como concepto, mostrando un estilo inspirado en el pasado de la marca y en sus roadsters clásicos (como el MGB). Pero sin los cilindros y pistones.

Clásico moderno

Una referencia al pasado que comienza con los faros delanteros redondos, reducidos, sin embargo, a un fino perímetro luminoso -LED, por supuesto- alrededor de elementos del color de la carrocería. Se llaman “Ojo Mágico” y cobran vida cuando se encienden las luces, abriéndose como si fueran párpados.

Un efecto sorpresa que hace juego con la iluminación LED que recorre todo el perfil inferior del MG Cyberster, un elemento decididamente llamativo que recuerda a los ambientes del estilo Fast&Furious.

La luz juega un papel importante en el roadster eléctrico chino, que presenta unos grupos ópticos traseros especialmente voluminosos con un diseño que recuerda a la Union Jack (la bandera británica), rememorando los orígenes británicos de la marca.

MG Cyberster

Carl Gotham, Director del Centro de Estilo de SAIC en Londres, comentó:

“El Cyberster es una declaración audaz que mira con fuerza hacia el futuro de MG, basándose en nuestra herencia, pero en nuestra tecnología de vanguardia y diseño avanzado. Los coches deportivos son el alma del ADN de MG y el Cyberster es un concepto muy emocionante para nosotros”.

MG Cyberster

Deportivísimo

El ADN deportivo se expresa no sólo en sus líneas, sino en lo que hay debajo. El MG Cyberster, de hecho, promete un 0 a 100 km/h en bastante menos de 3″, quizá sin acercarse a los increíbles 2,1″ que afirma el Tesla Roadster, pero suficiente para estar a la altura de los deportivos más “in” del planeta.

La autonomía también es muy interesante: 800 km, gracias a un generoso paquete de baterías del que aún no conocemos las especificaciones. También hay conectividad 5G a bordo, lo que sugiere la presencia de innovadores sistemas de asistencia al conductor y actualizaciones OTA (Over The Air) para el sistema de infoentretenimiento.