¿Quién ha tenido el lujo de lucir el diamante más famoso del mundo? Te lo contamos

Una joya de características espectaculares y valor incalculable que es todo un icono de la firma desde que Charles Lewis Tiffany adquiriera el diamante amarillo de 128,54 quilates en 1879, tras ser hallado dos años antes en unas minas de Sudáfrica.

La pieza se ha conservado desde entonces en un fastuoso collar que se ha expuesto en varias ocasiones pero que se ha lucido en la piel veces contadas. Tan solo cinco afortunadas mujeres estadounidenses de fama mundial han tenido el privilegio de llevarlo durante algunas horas.

No fue hasta mediados del siglo posterior a su descubrimiento, en 1957, que decoró el escote de la primera de ellas, de Mary Whitehouse, la millonaria nieta del alto ejecutivo estadounidense de ferrocarriles y esposa de un embajador. Tiffany & Co. se lo cedió para que lo llevase puesto durante un baile benéfico organizado por la propia compañía.

Cuatro años más tarde, todo el mundo pudo verlo relucir en Audrey Hepburn para el cartel promocional de la película Desayuno con diamantes. Unas fotos que siguen dando la vuelta al mundo.

Como podemos observar, la marca solo se lo ha prestado a personalidades femeninas de gran estatus social en escasas ocasiones y muy especiales con gran alcance internacional. Hasta el 2019 no volvió a verse, y fue en la Gala de los Premios Oscar de 2019, una de las mejores noches para la artista Lady Gaga que deslumbró con una actuación inolvidable, y que se llevó el Premio de la Academia a Mejor Canción Original.

Gal Gadot, actriz conocida por interpretar a Wonder Woman, fue la agraciada de llevarlo durante el rodaje de algunas escenas para la película Muerte en el Nilo, una adaptación de la novela de Agatha Christie que se estrenará el próximo 2022 en la que el collar es el auténtico protagonista. Gadot será la encargada de que el mundo se deleite por quinta vez con dicha obra de arte.

Y decimos la quinta porque, aunque haya sido antes en el tiempo, la cinta no ha visto aún la luz, mientras que la cantante Beyoncé ya lo ha mostrado el mes pasado en las imágenes de la campaña dedicada al amor moderno “About Love” de Tiffany & Co a través de unas imágenes en las que posa en compañía de su marido, el rapero Jay-Z.