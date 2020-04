Díaz Ayuso, a Sánchez: “Su ataque en el Congreso contra el Gobierno de Madrid está fuera de lugar”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no entiende sus recientes palabras en el Congreso de los Diputados: “Su ataque al Gobierno de Madrid está fuera de lugar”, ha subrayado durante su intervención en la videoconferencia convocada por el Gobierno de la nación con todas las Comunidades Autónomas.

En el comienzo de su exposición ante el presidente Sánchez, Díaz Ayuso se ha preguntado “¿en qué país del mundo, ante esta pandemia, su presidente ha eludido su responsabilidad atacando a sus administraciones inferiores?”.

Positiva con Covid y confinada, he dado más de 30 entrevistas libres.https://t.co/rck3mOxlim — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 9, 2020

Ha reconocido Díaz Ayuso que esperaba una disculpa por parte del presidente que no se ha producido, y le ha reprochado que no haya contestado a ninguna de sus cartas ni a sus peticiones de material y de ayudas económicas. “No han respondido a mis cartas, mis peticiones de material, ni a las ayudas económicas que les hemos ido solicitando”, ha enfatizado.

Información en Madrid, silencio en España

Frente a las acusaciones vertidas en sede parlamentaria por el presidente del Gobierno y la portavoz socialista, Díaz Ayuso ha aclarado que como jefa del Ejecutivo madrileño ha mantenido informada permanentemente a la oposición parlamentaria y ha llevado a cabo reuniones presenciales y telemáticas, tanto con empresarios, como sindicatos y alcaldes de todo signo. Una iniciativa que también han secundado en la misma línea todos los consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Frente a ello, la presidenta madrileña ha dicho, refiriéndose a Sánchez: “Usted no ha comparecido aún en el Congreso a explicar su gestión. Ha comparecido para solicitar apoyo para decretar el Estado de Alarma, pero no se ha sometido a ninguna sesión plenaria para explicar tantos retrasos, tanta descoordinación y tanto abandono a las comunidades autónomas”.

Estrategia para el confinamiento

Con respecto a la apertura de mañana a actividades no esenciales, Díaz Ayudo ha dicho que es partidaria “del confinamiento con estrategia; de cara a mañana no sabremos si tenemos mascarillas para los ciudadanos, ni cómo se las vamos a entregar, ni quien va a poder o no trabajar, tenemos una gran desinformación al respecto” desde el Gobierno central.

“Les pediría que siguiera afinando con la estrategia y que lo hagan con las Comunidades Autónomas para tomar estas decisiones, porque si unimos los datos de todos serán más fácil ir contra esta epidemia y que no vuelva, porque todo nos indica que en otoño podría repetirse”, ha incidido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cronología

Díaz Ayuso también ha relatado cronológicamente al presidente del Gobierno de España lo sucedido en las últimas semanas, en contraposición con las acusaciones vertidas en el Congreso:

“Desde la última semana de febrero, nosotros comenzamos a comprar material sanitario, pero ustedes, posteriormente, nos los impidieron”.

“ El día 5 de marzo pedimos a su Gobierno cerrar los centros de mayores y ustedes nos los impidieron; no obstante, decreté el cierre el día 6”.

“El día 9 de marzo , decreté el cierre de colegios y universidades, aunque ustedes nos lo querían impedir”.

“ Ese mismo día, pedimos a su Gobierno que cerrara los estadios de fútbol y las grandes concentraciones, pero ustedes no lo consideraron pertinente”.

“ El día 12 mantuve la primera reunión para unificar la red de hospitales públicos y privados de la Comunidad, de tal manera que los 102 hospitales funcionaran como uno solo”.

“ El día 13 , decreté el cierre de todos los establecimientos de Madrid, cuando aún ustedes no veían conveniente hacerlo en toda España”.

“El día 15, en la primera reunión de presidentes, le solicité material sanitario: no obtuve respuesta por su parte. Ni nos dejaban comprar material, ni nos entregaban material”.

Vivienda

Finalmente, ha hecho una petición al presidente del Gobierno en materia de en relación con los nuevos programas de ayudas de Vivienda: “el Gobierno solo prevé la aportación financiera estatal al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 de 100 millones de euros para todas la CCAA, de los que a Madrid le corresponderían 15,9 millones. Estimamos que, en la Comunidad de Madrid, las familias que vayan a necesitar estos programas superarán ampliamente las 150.000. Si se permite otorgar hasta 5.400 euros por familia, sólo podríamos otorgar 2.944 ayudas, a todas luces insuficiente”, por lo que ha pedido explicación de cómo se va a desarrollar ese programa.