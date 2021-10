Los niños de Madrid se solidarizan con La Palma: así es la campaña de Metro

La erupción del volcán de La Palma ha despertado sentimientos encontrados en la sociedad. Por un lado, la emoción de vivir en directo una erupción histórica en la isla, pero, por otro, el desasosiego y tristeza ante las vidas truncadas de miles de palmeros que han tenido que abandonar sus casas ante la amenaza de la lava que ha devorado recuerdos de toda una vida. Serán difíciles de olvidar las imágenes de vecinos cargados con enseres personales mientras las coladas arrasaban el que hasta ahora había sido su hogar. Niños asustados de la mano de sus padres dirigiéndose a un destino desconocido donde pasar la noche. Por todo esto, las muestras de apoyo no han parado de crecer desde que hace un mes estallara la fuerza de la naturaleza en la isla bonita. Muchos residentes les han dejados sus casas de manera temporal. Varios albergues se han habilitado para acoger a los desplazados. De la noche a la mañana, sus vidas se convirtieron en una pesadilla. Y en esta ola de solidaridad que se ha desatado en cada punto de España, también los madrileños más pequeños han querido poner su granito de arena y trasladar a los niños canarios su empatía. Por ello, a través de una iniciativa promovida por Metro de Madrid, muchos han enviado dibujos a modo de «chute» de energía para que puedan seguir adelante en los momentos más duros. Es más, muchos colegios también hayan sido sepultados por los ríos de lava que siguen avanzando sin dar tregua a los residentes. Se han improvisado aulas por las zonas menos afectadas de la isla para que los escolares no pierdan su formación.

Otro dibujo de un niño madrileño donde dos menores juegan al fútbol FOTO: Metro Metro de Madrid

Los dibujos que ya han ido llegando a través del email facilitado por Metro (responsabilidad.corporativa@metromadrid.es) han sido publicados en las redes sociales. En algunas de las creaciones infantiles pueden verse a jóvenes jugando al fútbol, cada uno con la bandera de su Comunidad, u otros agarrados de la mano como muestra de solidaridad y acompañamiento. La campaña estará activa durante varios días y además, también ha propuesto a los pequeños más atrevidos que escriban alguna carta como complemento del dibujo para que así, los palmeros de su edad, sientan que no están solos. El Cabildo Insular será el responsable de distribuir toda esta muestra de cariño en los lugares donde se refugian las personas que han sido desplazadas y que no saben cuándo regresará la normalidad a su vida. Cada gesto cuenta y en los momentos más complicados, el apoyo de una mano solidaria supone el empuje para no caer en la tristeza y la desazón, o, al menos, para hacer un paréntesis en lo que ya es un mes de tragedia e incertidumbre.