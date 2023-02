El “efecto Carmena”

Las candidaturas de la izquierda contarán con el apoyo de una distante Manuela Carmena, que ha decidido no «mojarse» por ninguna de las dos. Por un lado, Reyes Maroto descartaba, hace apenas unos días, que la exalcaldesa fuera a formar parte de sus listas, aunque la propia Carmena haya señalado que apoyaría a los partidos de izquierda. También lo hacía Rita Maestre, desde una postura en la que pedía respeto por la decisión de Carmena de abandonar la política. Pero el hecho de que no haya prestado un nítido apoyo al partido que ella misma fundó puede jugarle una mala pasada a Más Madrid. «Siempre han intentado argumentar que con Carmena se hacían otras cosas, pero si ahora ella no lo va a respaldar, pierdes un poco en este sentido», explica Eduardo González. Pero, sobre todo, el problema real que se muestra no es otro que el de la fragmentación de la izquierda. «La imagen que se traslada es la de que ya no está contigo, y esto es negativo porque ella es un personaje conocido al que la gente recuerda». En este sentido, el experto señala que «Más Madrid va a tener que rediseñar su estrategia porque es algo que, aunque no tiene por qué hacerle muchísimo daño, es indudable que si estuviera dentro y jugara un papel importante le iba a sumar bastante, porque Carmena posiciona muy bien la confianza con la gente más escéptica, pues ya ha gestionado y, además, es un perfil con más experiencia».si estuviera dentro y jugara un papel importante le iba a sumar bastante, porque Carmena posiciona muy bien la confianza con la gente más escéptica, pues ya ha gestionado, además es un perfil con más experiencia».