Calendario laboral de Madrid 2025: próximos días festivos y puentes previstos

Una vez acabadas oficialmente las vacaciones de Navidad, es tiempo de volver a la rutina y esto también conlleva mirar los futuros festivos y puentes en los que volver a escapar y desconectar del trabajo. Con la llegada del nuevo año, el calendario laboral de la Comunidad de Madrid ya ha salido a la luz y son muchas personas las que están pendientes de las festividades marcadas.

El calendario de 2025, para la sorpresa de muchos, tiene más festivos que el de 2024, por lo que mucha gente podrá optar a irse más de una vez de puente. Dependiendo de ejerzas tu actividad laboral, disfrutarás de unas vacaciones u otras, ya que cada comunidad tiene sus propios festivos, tanto autonómicos como locales, que se reparten de la mejor manera para que el trabajador tenga un descanso favorable.

Calendario laboral de la Comunidad de Madrid 2025

Como regula la ley, en el calendario se deben establecer 14 fiestas de ámbito nacional, remuneradas y de carácter obligatorio. De estos, dos deben ser seleccionados por cada Ayuntamiento. De los 12 restantes, 9 son nacionales obligatorios y no sustituibles. Los otros tres festivos son opcionales, pueden ser sustituidos por comunidades autónomas.

En el caso de Madrid, el primer tramo del año no ayudará mucho a aquellos que busquen escaparse unos días, ya que no habrá ningún festivo. A diferencia de otras comunidades, la Comunidad de Madrid no tendrá 'días libres' hasta Semana Santa, que este año pilla en el mes de abril.

17 de abril . Jueves Santo

. Jueves Santo 18 de abril. Viernes Santo

Aunque hay determinados varios festivos a lo largo del calendario laboral, estos serán los más importantes, ya que a parte de descansar, será posible planificar algún viaje.

Otros puentes de 2025 en la Comunidad de Madrid

Desde el pasado 6 de enero hasta Semana Santa, no habrá festivos en la Comunidad de Madrid. Tres largos meses que pesarán para muchos, donde solo podrán disfrutar de los fines de semana y posibles días libres del trabajo. Sin embargo, con la llegada de abril, se podrá disfrutar de varios puentes, ya que en mayo, los madrileños celebrará el día de su comunidad.

1 de mayo . Fiesta del Trabajador

. Fiesta del Trabajador 2 de mayo. Fiesta de la Comunidad de Madrid

A partir de ahí, hay días sueltos como el 25 de julio (Santiago Apóstol) o 15 de agosto (Asunción de la Virgen) que al ser viernes, los madrileños podrán disponer de un fin de semana un poco más largo, pero no mucho más de lo habitual. Para finalizar el año, que tan solo acaba de empezar, quedarían las vacaciones de Navidad.