Cortes de tráfico hoy en Madrid por el encendido de luces de Navidad: horario y calles afectadas

Madrid se prepara para encender oficialmente sus luces navideñas este 22 de noviembre de 2025, marcando el inicio de la temporada festiva. Con la previsión de atraer a unos 40.000 asistentes, el Palacio de Cibeles se verá iluminado con un videomapping y música en directo a cargo de Pablo López. Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, así como la movilidad por la zona, el Ayuntamiento ha activado un Plan de Movilidad especial que regula cortes de tráfico y accesos durante el evento.

El encendido, que se celebrará entre las 19:30 y las 20:20 horas, tendrá lugar en la Plaza de Cibeles, y contará con itinerarios accesibles para personas con movilidad reducida y zonas reservadas para su comodidad. Por su relevancia y afluencia, las autoridades recomienda a los ciudadanos planificar con antelación sus desplazamientos y considerar alternativas de transporte.

Zonas afectadas por el encendido de luces

El Plan de Movilidad del Encendido de luces de Navidad 2025 del Ayuntamiento de Madrid, contempla el cierre total al tráfico de varias vías céntricas entre las 16:30 y las 22:00 horas del sábado 22 de noviembre. Los viales afectados son:

Plaza de Cibeles

Paseo de Recoletos

Paseo del Prado

Calle Alcalá entre Plaza de Cibeles y Plaza de la Independencia, y entre Plaza de Cibeles y calle Cedaceros

entre Plaza de Cibeles y Plaza de la Independencia, y entre Plaza de Cibeles y calle Cedaceros Gran Vía entre Alcalá y Hortaleza, afectando la movilidad hacia Plaza de España, Princesa y Ventura Rodríguez

Además, se podrá ampliar o modificar los cortes de tráfico en función de la evolución de los flujos de personas y las necesidades de seguridad según la Policía Municipal y los Agentes de Movilidad que lo supervisarán. También se prevé que algunos aparcamientos públicos municipales puedan verse afectados, incluyendo Recoletos, Plaza del Rey, Montabán, Las Cortes, Sevilla, Serrano III, Mostenses y Plaza de España.

Accesos alternativos y transporte público

Para facilitar el acceso al evento, el Ayuntamiento recomienda utilizar transporte público. Las estaciones de metro cercanas son Sevilla, Banco de España, Retiro, Sol, Serrano, Estación del Arte, Gran Vía y Chueca. Sin embargo, por motivos de seguridad, algunas estaciones tendrán cierres temporales, como Sevilla y Banco de España.

En cuanto a autobuses de la EMT, las líneas que circulan por la Plaza de Cibeles y sus alrededores (001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150, Exprés Aeropuerto, C03 y E1) sufrirán desvíos durante la tarde y noche. También habrá afecciones en paradas de taxi y estaciones de BiciMAD, así como en reservas de estacionamiento de autobuses turísticos en: Plaza de Cánovas del Castillo, Felipe IV, Virgen de los Peligros o calle Sevilla.