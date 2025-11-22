Mendoza lanza un salvavidas al panorama musical

Tras los adelantos “Nos volveremos a ver”, “Puedo ser” y “Tengo miedo” (junto a Ricky Falkner), la banda madrileña lanza un álbum de ocho canciones que consolidan su madurez y abren una nueva etapa en su trayectoria.

Con Salvavidas, Mendoza da un paso adelante hacia un sonido más rock: guitarras más presentes, una base rítmica poderosa y letras que miran de frente la realidad social que les rodea. Canciones que hablan de identidad, de clase, de fragilidad y de resistencia. De todo lo que duele y, al mismo tiempo, sostiene.

El disco ha sido producido por Tono Hurtado y grabado en Malamute Estudio (Valencia), donde la banda ha encontrado el equilibrio perfecto entre la energía del directo y la claridad de una producción que respira y emociona.

El universo visual de Salvavidas corre a cargo de la diseñadora Alicia Posada, responsable también del arte de los trabajos anteriores de Mendoza, y que vuelve a construir un imaginario coherente con la identidad sonora del grupo.

Entre las canciones del disco destaca “Nos volveremos a ver”, un tema luminoso y emocional que se ha convertido en uno de los más celebrados por el público y que marca el tono vitalista del nuevo sonido de Mendoza.

Por su parte, “Tu mérito” es la canción elegida como carta de presentación del álbum: una crítica afilada a la falsa meritocracia y al discurso vacío del éxito individual. Un retrato de esa sociedad que confunde privilegio con esfuerzo. Un tema que resume la dirección lírica y estética de Salvavidas: rock, poesía y una dosis necesaria de lucidez.

La banda está formada por Rodrigo Domínguez (voz y composición), Bert Posada (guitarra), Adrián Díaz-Caneja (bajo), Guillermo Natividad (batería) y Miguel Rodríguez (teclados y coros).

Su proyección se vio frenada por la pandemia, pero ahora vuelve a tener todo el sentido salir a la carretera y regresar a las salas que los vieron ser felices.

La gira de presentación de Salvavidas arrancará en Madrid el 27 de febrero en El Perro de la Parte de Atrás del Coche, una cita muy especial con la que la banda dará el pistoletazo de salida a esta nueva etapa.