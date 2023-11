"Ni un día sin una mentira": Ayuso desmiente la última acusación de Moncloa contra su Gobierno

Isabel Díaz Ayuso ha respondido a través de un tuit a la última acusación de Moncloa contra el gobierno de la Comunidad de Madrid negando que fuese semejante la unión de las competencias en materia de Justicia y Presidencia de su Ejecutivo regional con la que ahora han efectuado desde el Gobierno.

La presidenta madrileña ha comenzado aseverando que desde la Moncloa "no hay día" en el que no se difunda una "mentira" y, seguidamente, ha explicado que las comunidades autónomas "solo"gestionan la administración de justicia, "no su impartición", en una clara referencia a las posibilidades que el Gobierno central tiene de decidir qué magistrados compondrán el Tribunal Constitucional o nombrar al Fiscal General del Estado. "Ni jueces ni tribunales dependen de nosotros", ha apuntado Ayuso.

Seguidamente, ha recordado que siendo ella presidenta en febrero de 2023 se aprobó en la Asamblea una reforma legislativa, llevada a pleno por los populares madrileños, para que la Asambleano fuese el órgano encargado de nombrar una de cada tres plazas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Los jueces son desde entonces los responsables de elegir a los magistrados del tribunal madrileño. "Despolitizamos el nombramiento de los miembros del TSJM para que no se hicieran desde la Asamblea", recordó una tajante Díaz Ayuso.