Estos son los cortes que habrá hoy en Madrid por la fiesta de la Trashumancia

El paso de más de 1.400 ovejas y cabras por las calles del centro de Madrid en la 32 Fiesta de la Trashumancia obligará al corte de tráfico de varias vías de la capital y obligará a modificar 37 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). En concreto, las 1.140 ovejas y cabras guisandesas provenientes de la Sierra de Gredos y Ávila transitarán este domingo, junto con otras 120 cabras de la zona de Guadarrama, por lo que era la Cañada Real Galiana, por el centro de Madrid, hasta llegar a Cibeles.

La salida del rebaño de la Casa de Campo será a las 10.00 horas del domingo, para realizar el itinerario tradicional por puerta del Rey, puente del Rey, paseo de la Virgen del Puerto, parque de Atenas, Cuesta de la Vega, calle Mayor, Puerta del Sol (con llegada prevista a las 12.30 horas), calle de Alcalá y plaza de Cibeles, donde se estima que llegarán sobre las 12.45 horas. De esta forma, entre las 10.00 y las 15.00 horas están previstos cortes de tráfico en Puente del Rey, Virgen del Puerto, Paseo Ciudad de Plasencia, Cuesta de la Vega, Bailén, Mayor, Puerta del Sol, Alcalá y Plaza de Cibeles. Asimismo, un total de 37 líneas de la EMT que pasan por el centro se verán afectadas, con modificaciones en sus itinerarios habituales.

En concreto, se trata de las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 41, 45, 46, 51, 52, 53, 62, 74, 138, 146, 148, 150, 158, 203 (Estación de Atocha-Aeropuerto), C1, C2, C03, E1, M3 y SE832 (Príncipe Pío-Hospital Fundación San José). Desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público, evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por cortes y restricciones de tráfico y, en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido, utilizar la M-30 y M-40.