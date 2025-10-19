La fuente de Cibeles se ilumina hoy de rosa por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

La fuente de Cibeles se iluminará de color rosa durante la noche de este domingo con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre). De esta forma, la fuente de Cibeles ubicada junto a la sede del Ayuntamiento lucirá el color que representa el tumor más frecuente en las mujeres.

Al detalle, se estima que el riesgo de padecer la enfermedad a lo largo de la vida es del 12%, 1 de cada 8 mujeres, según recoge la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

En España se diagnosticaron en 2024 alrededor de 35.875 nuevos casos de este según el Observatorio de la AECC, lo que representa casi el 29% de los cánceres diagnosticados en mujeres.