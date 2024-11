Estos son los restaurantes monoproducto que no fallan

Los establecimientos que dan protagonismo a un sólo producto o a un sólo plato hace unos años que llegaron para quedarse. La especialización es una tendencia gastronómica que evoluciona con paso firme y hablando de ella con Albert Adrià nos confirma que es el futuro de la restauración. Sobre todo, porque permite al cocinero centrarse en una sola elaboración y la inversión tanto en el proyecto como en el personal es menor. En nuestra búsqueda de destinos culinarios que merezcan la pena, hemos probado Relleno y nos ha sorprendido. Con un local en el número 34 de la calle General Oráa y un espacio de reciente inauguración en el mercado de San Leopoldo, nos cuenta Paolo Colombo que nos referimos a un tipo de conceptos que están en auge porque «a nivel operativo es lo más fácil de escalar. En nuestro caso, la pasta es el tercer producto, a nivel global, más consumido. Hacemos una cosa bien hecha. Tenemos pocos y buenos productos de la mejor calidad con una línea de montaje muy sencilla para que el margen de error dentro de la operativa sea el menor posible y consigamos estandarizar la oferta. En “delivery”, lo que se busca es la regularidad, que puedas pedir Relleno tantas veces como te apetezca sin aburrirte y que sepas que siempre te va a llegar bien». Nos encantaron los raviolis de carne con salsa fonduta de gorgonzola y nueces. Los hermanos Figurato Vittorio y Riccardo, son los propietarios y los responsables de que Fratelli Figurato (fratelligigurato.es) esté considerada la 60 mejor pizzería del mundo, según el 50 Top Pizza World 2024. Muy de barrio, nos encanta ir a nosotros y a los italianos residentes en la capital para disfrutar de sus pizzas napolitanas, más que nada, porque es lo único que sale del horno. La Caprichosa Differente, con salsa de tomate, mozzarella, aceitunas es nuestra preferida. En Divorare (divorare.com) bordan las focaccias y allí probamos la Diávola, con «nduja», salsa napolitana y miel, y la Diverso, con prosciutto cotto, stracciatella y tartufata. Y para entrepanes callejeros, nuestro bocata de toda la vida, de ahí que aplaudamos la apertura de Pistola, en el esquinazo de calle Dos de Mayo con San Vicente Ferrer. Llevan el sello de José Fuentes, de Kulto, y, entre ellos, triunfa el de filete ruso con pimientos del Padrón, vinagreta de encurtidos y una mezcla de quesos D.O.P Idiazábal y La Peral.

Dumplings y kebabs

Al mismo barrio, al de Malasaña, siempre volvemos desde que probamos la birria, que en Mami Tacos (mamitacosbirrieria.com) se come en tacos y con su caldo. Sobra decir que los kebabs se han puesto de moda y que hay kebabs y los kebabs de Jekes (jekeskebabs.com), local abierto con el objetivo de dignificar el bocado turco con carnes y vegetales. El shawarma de De Pita Madre (depitamadare.es) también es auténtico, ya sea el de cordero, de pollo, de ternera o la vegetariano, con garbanzos o habas. En nuestra última visita, optamos por la de ternera y cordero, piñones, tomate, cebolla, perejil y especias. Hemos descubierto Dum Dum, un novísimo bar de dumplings en Blasco de Garay. ¿Habéis probado las tortillas de La Martinuca (lamartinuca.com)? Corred, corred porque están realmente ricas. Si sois un@s apasionad@s del ramen y, encima, de l@s que van seleccionando esos establecimientos que sirven esta preparación, porque no todos merecen la pena ni probarlos, probablemente conoceréis Ramen Komainu (ramenkomainu.com). En el Café de París (cafedeparis-sp.com) sólo tendrá que pedir el punto de un lomo de vaca, servido fileteado para comer con la mítica salsa secreta de Monsieur Boubier, que llega a la mesa sobre un «rechaud», que va deshaciéndola. Para acompañarla, la ensalada verde con el aliño especial de la casa y unas patatas fritas de las que puede repetir tantas veces quiera. Si no han probado el hot pot, también conocido como «huoguo», que traducido significa «olla caliente», que se coloca en el centro de la mesa y sobre una placa, reservad en Xiaolongkan, con locales en el 3 de Maestro Arbós, en Legazpi, y en el 5 de Ventura Rodríguez. El Puertito donde comer ostras, De Atún, especializado en el citado pescado; El Cisne Azul, en setas; las tartas de queso de Álex Cordobés y de Luna y Wanda; La Hojaldrería, de Estela Gutiérrez; y La Brigaderie, la primera empresa de nuestro país especializada en los brigadeiros brasileños son otros espacios a tener en cuenta.