El Festival Doc Doc de literatura y cine vuelve este jueves a Matadero

Hablar de literatura a través de imágenes y hablar de cine documental a través de coloquios. Esta semana arranca la segunda edición del Festival Doc Doc de literatura y cine en la cineteca de Matadero en Madrid. Desde el jueves hasta el próximo domingo se proyectarán títulos con el eje instalado en la escritura y los escritores. El primero de ellos, «Loving Highsmith», ahonda en la figura de la célebre novelista de género negro y la creadora de uno de los personajes más intrigantes y fascinantes que ha dado la letra impresa contemporánea: Tom Ripley, uno de esos pocos nombres que gozan de la estatura de mito. A través de sus diarios, la directora, Eva Vitija-Scheidegger, penetra en la desconocida biografía de la novelista, que siempre se mantenido envuelta en una nebulosa de misterio debido a su particular carácter. Al contrario de otros escritores, que convirtieron sus días en una ajetreada sucesión de escándalos y días desbordados de delirios, la vida de Patricia Highsmith siempre fue un mundo cerrado, intimista, al que accedió solo un reducido número de personas.

El documental orbita alrededor de la aparición de una amplia obra diarística que muy pocos conocían –y que el pasado agosto publicó la editorial Anagrama (aunque solo fue una cuidada selección)– y que ha arrojado nueva luz sobre sus amores, su idea de la escritura, su concepción de la literatura y sus lecturas. Sobre ella debatirán Carlos Boyero, Juanjo Millás y María José Solano. La siguiente propuesta que trae el festival Doc Doc está basada en la célebre historia oral de Lizzy Goodman, un libro que vio la luz en 2017 y que describía, a través de testimonios de varios protagonistas, lo que fue la escena musical de Nueva York a principios del siglo XXI -una obra muy en la línea de otros clasicazos de semejante corte y perfil, como el celebérrimo «Por favor, mátame», de Legs McNeil y Gillian McCain, que supuso toda una revolución y que gustó a los amigos del punk y a los que no lo eran–. Esta obra de Goodman, una periodista musical ya con bastantes títulos a su espalda, es un potente volumen de más de seiscientas páginas que nos retrata todo ese ambiente que generaron el encuentro de bandas tan emblemáticas y distintas entre sí, pero que han marcado adolescencias y también a los que la han superado. Entre ellos sobresalen los famosos The Strokes, toda una leyenda, además de hablar de agrupaciones como LCD Soundsystem, Moldy Peaches. Interpol, The Rapture, Yeah Yeah Yeahs, y TV on the Radio. El debate alrededor del documental basado en este libro estará moderado por Marta Fernández. A su lado estarán Ray Loriga, Tulsa, Juan Soto Ivars y Coque Malla.

El sábado se abre hueco a una de esas novelistas que cuenta con clubes de seguidores: Joyce Carol Oates, que ahora, precisamente, saca novedad en Alfaguara: «Noche. Sueño. Muerte. Las estrellas». Esta novelista, una de las más importantes de Estados Unidos (sus fans dirán que la más importante), ha frecuentado las aguas de todos los géneros a lo largo de una trayectoria intensa, singular y extensa. Va desde su particular retrato de Marilyn Monroe en «Blonde», que se ha adaptado ahora al cine de manera irregular, por ser comedidos, hasta el pugilismo en «De boxeo», una obra muy apreciada por todos, menos por los que frecuentan las doce cuerdas. En esta ocasión, el director Stig Björkman se ha acercado a esta prolífica creadora. Es cierto que le costó convencerla, pero, al final, logró firmar un documental que rastrea en aspectos más personales, como sus años de formación, hasta aquellos acontecimientos que marcaron su posterior devenir, como los conocidos disturbios que se desencadenaron en la ciudad de Detroit en la década de los sesenta. Sobre este documental charlarán Isabel Coixet, Virginia Feito y Daniel Ramírez.

El último día, el domingo, es, con toda probabilidad, el más adecuado para las personas de aires nostálgicos, aquellos que sienten que el pasado es un buen sitio donde quedarse y habitar. Esa tarde proyectarán «El tiempo perdido», de María Álvarez. A partir de un hecho curioso, un grupo de personas que desde hace dieciocho años se reúnen en un local de Buenos Aires para leer «En busca del tiempo perdido», se recupera la figura incombustible del escritor Marcel Proust. Esta vez, la reflexión proviene del novelista Antonio Muñoz Molina, que conversará durante un coloquio con la periodista Mara Torres.