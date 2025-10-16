Jimena González lleva su "lucha" a la Asamblea de Madrid: "Soy una mujer trans que desafía a un estado genocida"

Mañana polémica en el Pleno de la Asamblea de Madrid ha vivido este jueves un cruce de acusaciones entre el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, y la diputada de Más Madrid Jimena González, que estuvo embarcada en la segunda flotilla humanitaria a Gaza, y que ha terminado con la expulsión del parlamentario de Más Madrid Pablo Padilla del hemiciclo.

En la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, Díaz-Pache ha celebrado con ironía la vuelta de la flotilla de Jimena González, a la que ha tildado de "Jimena de Arco", tras su "excursión a ninguna parte por el Mediterráneo". La diputada aterrizó el sábado en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

"Señora Jimena de Arco, qué bueno verla aquí nuevamente después de su excursión a ninguna parte por el Mediterráneo. Es bueno verla aquí, sana y salva", ha expresado el portavoz 'popular', quien ha asegurado que mientras ella "estaba de vacaciones", Estados Unidos consiguió alcanzar "una paz que desprecian" en la Franja de Gaza y una "mujer valiente y fuerte", como la opositora venezolana María Corina Machado, obtuvo el Nobel de la Paz "por luchar de verdad por la libertad".

"Fantasías sádicas"

Posteriormente, en una pregunta a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, sobre las actuaciones de ayuda humanitaria que ha impulsado el Gobierno de la Comunidad de Madrid en esta legislatura, González ha relatado que "se vulneraron sus derechos fundamentales" durante sus dos días de "encarcelamiento" en Israel.

"He recibido violencia física y psicológica y tratos degradantes inhumanos contrarios al derecho internacional y a la convención de la ONU contra la tortura. He sido testigo directa de la brutalidad, del salvajismo y la falta de humanidad de una administración, la israelí, bárbara y demente", ha detallado.

A continuación, la parlamentaria de Más Madrid se ha dirigido al portavoz del PP porque en estas semanas, a su juicio, él "no ha parado de pensar" en ella. "¿Qué me hacían en sus fantasías más sádicas? ¿Qué le habría parecido suficiente castigo por ser una mujer trans que desafía un estado genocida? Tengo verdadera curiosidad por saber cuánta violencia le habría parecido suficiente a usted", ha apostillado.

La parlamentaria les ha espetado que no tuviesen ninguna duda de que volvería a embarcarse en la flotilla "una y mil veces si con cada una de esas torturas consigo mantener viva una chispa de esperanza". "Seguiremos poniendo en peligro hasta nuestras vidas hasta que el pueblo palestino sea libre desde el río hasta el mar", ha concluido.

"Son un meme"

Posteriormente, Díaz-Pache ha pedido al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, tomar la palabra para responder a González. En su intervención, ha asegurado que el PP "se ha preocupado mucho" por ella y ha subrayado que sin Israel "la misión hubiera sido muy peligrosa para usted".

"Usted sabía que jamás podría llevar ninguna ayuda humanitaria. Usted sabía que no iba a romper ningún bloqueo. Usted sabía que no iba a ser decisiva en ninguna paz. Toda su misión ha sido un fracaso. Un ejercicio de narcisismo político más absoluto como todo lo que hacen. Son un meme y una vergüenza. Ha habido paz y no es por ustedes, sino todo lo contrario", ha reprochado.

Las palabras del portavoz de los 'populares' ha provocado las críticas del diputado de Más Madrid Pablo Padilla. Finalmente, Ossorio ha expulsado al parlamentario por el artículo 385 del Reglamento por "cometer una falta grave de cortesía y disciplina"