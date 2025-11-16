Un joven de 19 años herido por arma blanca en La Latina

Un joven de 19 años ha resultado herido grave en la noche de este sábado tras sufrir varias heridas por arma blanca en un parque situado entre la calle Gotarrendura y la calle Sepúlveda del distrito madrileño de La Latina. Según han informado a EFE fuentes de Emergencias Madrid, el suceso se ha producido sobre las 23:55 horas y, cuando los equipos del SAMUR-Protección Civil han llegado al lugar, han encontrado al joven con múltiples heridas en el abdomen, el tórax y la axila.

La herida de la axila es la que presenta una mayor gravedad, ya que tiene afectación pulmonar y le ha provocado un neumotórax. Los sanitarios han logrado estabilizar al varón en el lugar y lo han trasladado en estado grave al Hospital Clínico en una unidad medicalizada escoltada por la Policía Municipal. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y localizar al autor o autores de la agresión.