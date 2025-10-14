Madrid decidirá en 2026 las obras a acometer en la plaza de Colón

Una nueva obra que busca ser agendada. El Ayuntamiento de Madrid determinará en enero cuándo empezar las obras del bulevar entre la Puerta de Alcalá y la fuente de Cibeles, una vez las afecciones al tráfico se hayan pacificado con el fin de las obras de Metro en Delicias y en la línea 6 y de las ocupaciones de vía en la M-30.

Así lo avanzó este lunes la delegada del Área de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, tras visitar un nuevo centro cultural construido en Valdebebas. Explicó que el inicio de las obras se tuvo que paralizar porque se trata de una zona "emblemática" y "quizás no era momento" para iniciarlas en septiembre teniendo en cuenta todas las obras activas que hay en la capital.

"A partir de diciembre vamos a mejorar la movilidad en Madrid considerablemente van a terminar las obras de Metro de la línea 6 y de Delicias también en calle 30 vamos a terminar las ocupaciones diurnas", afirmó.

En ese sentido, a partir de diciembre y tras ver "cómo está funcionando" la movilidad con estos cambios en enero el Ayuntamiento determinará el comienzo de las obras. Preguntada por si la obra estará lista antes de las elecciones municipales de 2027, aclaró que está convencida de que si "todo va adecuadamente" se podrá ejecutar" en plazo".

En enero también habrá novedades sobre la reforma de la plaza de Colón, en esas fechas el Ayuntamiento espera poder comenzar a trabajar junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid el concurso de ideas para reformar esta plaza.

El alcalde ya avanzó su intención de realizar el concurso hace diez días durante a inauguración de la XXII Semana Internacional de la Arquitectura. El Ayuntamiento y el COAM ya han colaborado en otras ocasiones como la biblioteca del barrio de Butarque en Usera y la plaza del Dos de Mayo. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo también realizó un concurso junto con el COAM para el ámbito Mahou Calderón, que en palabras de Herraez tuvo un resultado "magnífico".

Durante su intervención en el evento, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconoció que la plaza de Colón es para él "una prioridad" en lo que respecta a "la mejora del espacio público" y "la mejora de las infraestructuras". Asimismo, puso en valor la "colaboración imprescindible" entre los arquitectos madrileños y el Ayuntamiento para generar "las mejores infraestructuras municipales" en una ciudad "inacabada".