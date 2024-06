Marta García Aller: «Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanto tiempo libre»

Marta García Aller «decidió» que Madrid era su lugar. «Haber salido de Madrid me permitió elegir Madrid. No porque sea la ciudad en que nací, sino porque de todas las que he conocido, es en la que quiero vivir», cuenta la periodista y escritora de 44 años en una cafetería de Matadero. Y es precisamente en la capital donde ha desarrollado su trabajo: primero escribió para El Independiente y ahora lo hace en El Confidencial, lo que compagina con un espacio radiofónico en Onda Cero –ha pasado de repasar noticias internacionales a ser «la primera de la mañana», una columna radiofónica de opinión diaria que le dio el periodista Carlos Alsina en su programa. Todo lo escrito y contado lo ha recopilado en un libro que acaba de publicar: «Años de perro» (Círculo de Tiza). De este compendio de piezas periodísticas de 2016 a 2023, en las que hay «crónicas, columnas, algunos reportajes» y que no tratan de conformar «un libro de historia», se desprende una reflexión sobre el paso del tiempo, al recordar eventos que parece que pasaron mucho antes de cuando sucedieron en una época de noticias constantes: «El estar permanentemente enterándonos de cosas que están pasando genera esa sensación de aceleración».

«Años de perro» se empezó a gestar hace siete años –los que recoge el libro– cuando García Aller escribió «El fin del mundo tal y como lo conocemos» (Planeta), que trata sobre el futuro: «Digamos que es el reverso de “Años de perro”. Hace siete años miraba al futuro cómo estaríamos ahora y ahora miro a cómo estábamos hace siete años. Creo que es parte del trabajo del periodismo, buscar perspectiva para interpretar los hechos. Y eso lo podemos hacer mirando a dónde vamos o de dónde venimos y “Años de perro” es de dónde venimos».

En este volumen, García Aller recopila artículos de opinión –columnas– y de información –reportajes, crónicas– tanto escritos como en forma de piezas radiofónicas. Y a pesar de estar todo publicado, esta obra ha sido quizá la más laboriosa: «a veces lleva más trabajo seleccionar que escribir», dice García Aller, que reconoce que la elección ha sido «arbitraria».

Pero no «es solo una recopilación de textos», es «ponerlos en contexto y hacernos jugar. Jugar viajando en el tiempo, de unos meses a otros, de unos años a otros. Viendo cómo los líderes políticos que parecían que iban a cambiarlo todo, de repente desaparecen; y la gente que menos te lo esperas es la que vuelve a tomar un poco las riendas de la historia», explica García Aller. Al final de cada pieza del libro se lee un «viaja al» y a continuación una fecha, así se pueden observar algunas contradicciones.

Porque lo de los años de perro está relacionado con el tiempo. Un año de humano equivale a siete años de perro. Es esa idea «de que el tiempo está pasando tan deprisa que parecen años de perro, en vez de años humanos». ¿Pero puede el tiempo pasar más rápido que antes? «Es una pregunta que yo me hago en el libro, pero que también se han hecho físicos teóricos. He hablado con mucha gente sobre cómo pasa el tiempo y si ahora pasa más deprisa o es una percepción subjetiva. Y mi conclusión es que, efectivamente, si la percepción del tiempo ahora mismo es que pasa más deprisa, el tiempo pasa más deprisa. Porque el tiempo lo hemos inventado los humanos», reflexiona la periodista. Es una «paradoja enorme para el momento actual» porque ahora todo el mundo cree que «no tiene tiempo» y «nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanto tiempo libre y hemos vivido tantos años». Una de las razones es el «mundo conectado»: «El estar siempre recibiendo estímulos a través de las pantallas, siempre con la sensación de perdernos algo».

«Es el momento de parar y mirar un poco atrás y decir, ¿todo esto cómo ha pasado?, porque va a ayudar mucho mejor a entender en el momento en el que estamos ahora». Y este libro es esa «pausa» y ese «espejo de quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí».

Y de fondo: Madrid. «Es el punto de partida: el escenario privilegiado de todos estos cambios y desde donde están escritas la mayor parte de las crónicas», afirma la periodista, que matiza que algunas se narran desde Cataluña, por el «procés». Dice García Aller que este libro –que empieza cuando la alcaldesa de la capital era Manuela Carmena y «ahora parece que esos fue hace siglos»– es «muy madrileño». «Y lo madrileño es muy controvertido. Algo muy madrileño es reírse de Madrid y de lo que significa madrileño. Y realmente somos tan pocos. Creo que la condición de madrileño no se nace, sino que se hace».

Desde siempre haciendo periodismo

Marta García Aller no ha parado nunca de escribir. Cuenta que quiso ser periodista «en cuanto descubrió que era un oficio». «Yo no lo sabía cuando era pequeña, me encantaba contar historias y me encantaba enterarme de lo que pasaba y contarlo. Hacía cosas en casa que no sé si pueden llamar periódicos, pero escribía de muy pequeña. Y de repente descubrí, me contaron que había gente que se ganaba la vida haciéndolo. Y pensé, ¿se puede trabajar de esto? Si yo lo hacía por hacer», dice entre risas. «Y entonces siempre quise ganarme la vida escribiendo». Más tarde, encontró refugio en las ondas: «Y luego descubrí que también me podía ganar la vida hablando y ya la radio fue lo más».