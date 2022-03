Nos comemos el barrio de los Metales: ruta por una de las zonas gastronómicas de moda en Madrid

Sabores y aromas castizos y del mundo

Go Hyand Mad es el coreano donde los coreanos no se privan de su arroz con kimchi y del «bulgo gui». El argentino Piantao no falla y cerca encontramos Kukaramakara y Mama Rosa. Para castizos, La Lastra y Alma Cheli.

En el mismo Matadero, la Cantina ocupa la antigua caldera, hoy un rehabilitado espacio vanguardista. Los tragos, en El Despacho Clandestino (Plomo, 10), inspirado en los locales neoyorquinos de la ley seca, y el penúltimo vino, en Divino Tinto, rincón idóneo para descubrir etiquetas.