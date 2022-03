Otras reuniones inútiles

Los líderes de las democracias se han reunido por la invasión de Ucrania, justo cuando se cumple el primer mes de la guerra, y, como era previsible, no ha servido para nada. Es verdad que no sé si soy más escéptico o pesimista. A Putin le resultan indiferentes estas cumbres, porque conoce muy bien el fervor guerrero de Biden, demostrado con su humillante derrota en Afganistán, y la comodidad de los ricos países europeos que están más preocupados por las consecuencias económicas de la crisis que por la defensa de la integridad de Ucrania. Con respecto a la OTAN, es una cara antigualla de los tiempos de la Guerra Fría que sirve de defensa ante un conflicto bélico que afectara a sus países miembros y que es muy improbable que se produzca. Es cierto que resulta útil, al igual que otros organismos supranacionales, para pagar buenos sueldos y garantizar jugosas pensiones. No pintan nada, pero los cargos visten mucho. Entrando en el resultado de las dos reuniones, la realidad objetiva es que todo sigue igual. Mucha retórica, lamentaciones y amenazas vacías de contenido. No parece que el inquilino del Kremlin esté inquieto.

La estrategia de Biden y sus aliados es amenazar con consecuencias si los rusos usan armas químicas, aunque no estoy seguro de entender hasta dónde quieren llegar. Es lo mismo que cuando advierten ante un posible ataque a un país miembro de la OTAN. Estamos ante lo cómodo, porque nada indica que el plan de Putin sea emprender una tercera guerra mundial. No necesita utilizar armas químicas, porque su ejército está concentrado en provocar la mayor destrucción posible de las infraestructuras y fuerzas armadas ucranianas. Ni siquiera podemos estar seguros de las bajas que estaría sufriendo, porque tantos generales muertos en tan poco tiempo producen una cierta sorpresa. No recuerdo un caso similar desde la Primera Guerra Mundial. Es tanto como pensar que un militar acostumbrado a emprender guerras agresivas utiliza a fuerzas inexpertas en el conflicto más importante y decisivo desde que asumió la presidencia. A estas alturas es evidente que las consecuencias económicas son muy importantes para la UE y que Rusia no está aislada. Cuenta con aliados poderosos. Es otro factor muy inquietante en este conflicto que me temo puede ganar.