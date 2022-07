Yolanda, la fiel aliada de Sánchez

Díaz puede estar tranquila porque su plataforma «Sumar» será un enorme éxito mediático. No hay ninguna duda. Otra cuestión muy distinta será el resultado electoral. Hay varios factores que permiten augurar que tendrá una cobertura periodística extraordinaria. Es lo que sucedió con el fracasado Pablo Iglesias y Podemos. En primer lugar, la vicepresidenta no tiene el carácter bronco del telepredicador al servicio del multimillonario Jaume Roures. Iglesias se ha convertido en un fiel peón de los intereses del independentismo. Por tanto, la afabilidad y simpatía de Díaz lima sus aristas ideológicas y se la ve como un instrumento para conseguir votos a la izquierda del PSOE. A esto hay que añadir el papel de Miguel Barroso, el visitador de La Moncloa que controla con mano férrea el grupo Prisa, que asegura un decidido apoyo a la plataforma. En la estrategia que ha diseñado este conocido millonario dedicado a la comunicación, «Sumar» es una pieza clave y, por tanto, contará con toda la simpatía del poderoso aparato de propaganda al servicio de La Moncloa. Es bueno tener presente que los socialistas y sus aliados son siempre muy eficaces en este terreno. El año y medio que resta hasta las elecciones es mucho tiempo.

Otro aspecto que resulta beneficioso para la nueva plataforma es, precisamente, su capacidad de restar. Es decir, ha decidido liberarse del lastre de Podemos. Iglesias tiene como objetivos prioritarios acabar con Sánchez, así como con la sucesora que designó por el expeditivo y democrático sistema del dedazo. La simpatía mediática hace que este «pequeño» detalle pase desapercibido, algo que no sucedería si se hubiera producido en el PP. No creo que lo consiga. Por lo que intentará salvar el gran ascensor social que ha representado la incorporación de Podemos al Gobierno. Por ello, necesita que sus lugartenientes, Irene Montero e Ione Belarra, tengan un papel destacado, así como los colegos, colegas y coleges que se dedican al activismo partidista a costa de los Presupuestos. Díaz comenzará ahora un recorrido por España, algo que siempre es bueno, porque conocer mejor nuestro país es algo maravilloso. En definitiva, no es más que una precampaña electoral. En cualquier caso, Sánchez puede dormir tranquilo, algo que siempre es de agradecer, porque «Sumar» será un fiel aliado, a diferencia de lo que sucede con Podemos.