Los escándalos le sientan bien a Sánchez

Cuantos más escándalos, corrupción y problemas judiciales, mejores resultados le otorga Tezanos. Es un caso único en la historia de la demoscopia, aunque dice muy poco de la ética y la profesionalidad del presidente del CIS. No debería ser un chiringuito al servicio del sanchismo, pero nos hemos acostumbrado a los comportamientos de Tezanos o Conde-Pumpido, que son solo sanchistas. El último barómetro asegura que el PSOE aumenta en 15 puntos su ventaja sobre el PP. Es algo que no corroboran el resto de las encuestas. Por tanto, Sánchez debería desear que salga más basura del escándalo de Ábalos, Santos Cerdán y Koldo. Necesita que Aldama cuente todo lo que sepa, porque Tezanos le regalará la mayoría absoluta. Por supuesto, los procesos judiciales deberían acabar con condenas, para así optimizar las expectativas y lograr un resultado histórico. Hay que aclarar que ese panfleto sanchista, perpetrado por un desprestigiado catedrático, no se lo cree ni Sánchez. Es evidente que, si fuera cierto, convocaría inmediatamente elecciones.

Al margen de cualquier posición ideológica, es bueno utilizar el sentido común y plantearse su verosimilitud. El PSOE sacó un 31,7% el 23-J y ahora subiría al 34,8 si se convocaran elecciones, mientras que el PP caería del 33,1% al 19,8%, aunque con Vox pisándole los talones con un 17,7%. Es decir, el centro derecha, sin contar las formaciones nacionalistas, sacó un 45,5% de los votos en las pasadas elecciones frente al 43,9 del PSOE y Sumar. En cambio, ahora sería más de un 46% para la izquierda, incluyendo a Podemos, y el otro espacio se quedaría en un 37,5%. No hay que ser un gran analista para hacer estas sumas y constatar el alcance zafio y tosco de las mentiras de Tezanos. El objetivo de esta manipulación es dar material a la izquierda política y mediática, así como trasladar a los votantes de izquierdas que Sánchez es el más grande. No solo ha resuelto la guerra de Gaza, sino que es el auténtico hombre de acero. El NO-DO de RTVE y sus activistas pueden utilizarla para argumentar que Vox está a punto de ganar al PP y que Feijóo está acabado. Por ello, no se entiende la espantada de Sánchez a los periodistas en la recepción del Palacio Real si todo le va tan bien.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)