RTVE, al servicio del icono Sánchez

Tras el cese fulminante de la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, han nombrado para sustituirla a Concepción Cascajosa, una profesora titular de la Carlos III que es especialista en televisión, con una obra académica interesante y experiencia en la gestión universitaria. Es miembro del Consejo de Administración y su condición de militante socialista no debería ir por delante del compromiso de servicio público que deberían tener todos los consejeros, los directivos y los trabajadores de RTVE. El problema es que José Miguel Contreras y La Moncloa no se andan con chiquitas. Ahora toca controlar con mano férrea el Ente Público. Por ello, me temo que Cascajosa no lo pasará bien si quiere actuar con profesionalidad e independencia. En primer lugar, está la obsesión de Pedro Sánchez de controlar los medios de comunicación. Le parece insuficiente la posición dominante de la izquierda. Necesita que todas las franjas horarias, especialmente la noche, suenen como una orquesta bien afinada al servicio del sanchismo. Por ello, las huestes monclovitas están empeñadas en contratar a Broncano. Todos deberían inspirarse en la memorable frase de la musa sanchista por excelencia: «eres un incono, presi. Te queremos». Por cierto, fue muy tierno que le contestara «Inés Hernand, el icono eres tú».

No entiendo por qué no la nombran presidenta de RTVE, ya que refleja muy bien la independencia que tiene que mostrar una periodista en un medio de comunicación público. Es cierto que no es difícil que el Ente Público actúe como un canal temático del PSOE, porque es lo que ha hecho casi siempre. Es la tendencia natural de una plantilla que siempre ha estado llena de simpatizantes de la izquierda. Lo reflejan en su quehacer diario. Lo mismo sucede con los programas externos, ya que vienen con el sesgo ideológico. Tanto la televisión como la radio reflejan muy bien el ideario del gobierno de coalición y sus aliados, aunque son básicamente socialistas. Es decir, se le da jarabe de palo mediático a quien decide La Moncloa. Por tanto, Sánchez seguirá siendo un icono, el negocio de Contreras y sus colegas de la izquierda irá muy bien y el PP recibirá hasta en el carné de identidad.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).