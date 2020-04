Simón no descarta que el Estado de Alarma se alargue “unas semanas más”

El coronavirus ha infectado ya a 117.710 ciudadanos en España y ha provocado el fallecimiento de 10.935 ciudadanos, según ha informado en rueda de prensa la doctora María José Sierre, del Ministerio de Sanidad. Respecto al jueves, estos datos muestran que en solo 24 horas se han incrementado en 7.472 el número de casos y en 932 el número de defunciones.

El ritmo de crecimiento de nuevos casos se está frenando. Así, pese a registrar un incremento del 6,78% respecto a los datos del jueves, se trata de la menor subida porcentual al menos desde el lunes 23 de marzo. Respecto a los fallecidos, si ayer se alcanzó un nuevo máximo diario al llegar a 950, hoy hay que lamentar 18 defunciones menos que el día anterior. No obstante, supone un 9,32% más de incremento porcentual respecto al jueves.

“Nuevos casos confirma esta tendencia hacia la reducción”, ha afirmado la doctora María José Sierra, del Ministerio de Sanidad, que, sigue defendiendo esta postura pese a que España ya ha superado en número de casos a Italia pese a que comenzó antes allí la epidemia: “Es pronto para comparar con otros países”, ha sentenciado.

Una tendencia que también ha destacado por videoconferencia Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, que explicó que “la evolución es continuista. Vamos bien. Los nuevos casos datos están estabilizados, desgraciadamente hemos superado el número de casos de Italia. Pero el número de personas en UCIS y hospitalizados se está consiguiendo poco a poco llegar a los objetivos, y podemos llegar a principios de la próxima semana sin UCIS saturadas. El objetivo poquito a poco se va consiguiendo”.

Al ser preguntado sobre si se va a prorrogar el Estado de Alarma a tenor de esta “mejoría de datos”, Simón no negó esa posibilidad, tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado sábado: “Las decisiones finales no dependen de los técnicos, nosotros damos una valoración. Es cierto que estamos en buena evolución, pero hay que entender que ahora hay que pensar en los problemas de poder volver a la transmisión si no lo tenemos controlado. Existe un riesgo de que si no continuamos con las medidas precisas durante el tiempo que sea necesario, todo lo conseguido puede echarse marcha atrás. El objetivo hasta ahora era que las UCIS no colapsaran, a partir de ahora se puede continuar con esta línea o plantear opciones”. Ahora bien, como ha explicado el doctor Simón, “esto implicaría que aprendamos cómo funcionan otras sociedades como los japoneses con la gripe. Hay que aprender a utilizar medidas de protección personal a medida que estén disponibles, y ver cómo reducir contactos unas semanas más”.

A este respecto, ya hay 6.416 personas en las UCIS, lo que suponen 324 ciudadanos más en estas unidades que el día anterior. En un día ha subido en un 5,32% los ingresados en UCIS, un incremento superior al del jueves y al del miércoles, respecto al día anterior.

En cuanto a los curados de esta enfermedad infecciosa, ya son 30.513 las personas que han sido dadas de alta, 3.770 más en un día. Es decir, un 14,1% más que el jueves, pero a un ritmo menor que en días previos.

En cuanto al papel de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Pérez Martínez ha destacado que continúan “con la desinfección de numerosas instalaciones críticas como siete hospitales, residencias de ancianos... Desde el inicio hasta hoy, hemos desinfectado 2.005 residencias de mayores. Ayer se trasladó a pacientes moderados y lamentablemente también trasladamos a 122 fallecidos de Madrid. Seguimos haciendo apoyo al Banco de Alimentos de Madrid, apoyo en ambulancias, entrega de mascarillas y guantes a Cruz Roja...”.

A continuación, José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, ha explicado la colaboración para los traslados con la situación de españoles en el extranjero que quieren regresar: “Tengan a buen seguro que la Guardia Civil hará todo lo que esté en su mano para auxiliar a ciudadanos españoles dentro y fuera de nuestras fronteras”. Santiago ha precisado que ayer “prestaron servicio 37.860 agentes, de los que 19.000 efectivos patrullaron las calles de España para comprobar” que se cumplen las medidas de confinamiento, “así como para garantizar auxilio”. “Se han registrado 5.288 denuncias, un 4,15% de personas identificadas por desobedecer a los agentes, como alegar falso motivos para estar en la vía pública, pasear mascotas falsas o salir a comprar un producto que no es de primera necesidad, como un regalo, y éstas son solo un ejemplo. Ayer hubo 26 detenidos por delitos de resistencia y desobediencia. En Huesca, la Guardia Civil identificó a una mujer como presunta autora delito de desórdenes públicos: Llamó diciendo de forma falsa que había un bar abierto y que uno de los clientes tenía Covid-19. Y cuando fuimos, el local estaba cerrado y no había nadie en su interior. Acciones como ésta desvían recursos que son necesarios para personas que pueden requerirnos”, ha recordado. También ha hecho hincapié en que hoy es fin de semana y que “no está permitido irse a segundas viviendas”.

José García Molina, comisario principal de la Policía Nacional, tras destacar que desde el comienzo del Estado de Alarma el 091 ha recibido “cerca de 100.000 llamadas", destacó que los agentes están haciendo numerosos servicios humanitarios sobre todo para atender a personas mayores". “Si observa cualquier conducta delictiva o necesita ayuda no dude en llamarnos”, ha insistido. En cuanto a las detenciones, ayer la Policía Nacional detuvo a “93” personas, por lo que ya son “1.119 los detenidos desde que se aprobó el Real Decreto. Además, se han abierto 4.886 actas”. En cuanto al cierre de fronteras entre España y Portugal ayer arrojó “209 denegaciones de entrada” a nuestro país. Y destacó que en los últimos días los especialistas han detectado “130.500 dominios comprados relacionadas con el coronavirus ocultando el IP, lo que nos indica que su adquisición puede ser paso previo para su uso ilícito. También se ha detectado ya páginas compradas para la venta online que dicen ofrecer vacunas que curan el Covid-19, así como un incremento uso de la web oscura. Así, desde que se decretó Estado de Alarma se ha incrementado en un 50% el número de usuarios en toda España: 33.000 personas”.

María José Rallo del Olmo, secretaria general de Movilidad y Transporte, informó de que "hoy en el BOE se ha publicado autorización de trenes medicalizados en caso de que sea necesario”.