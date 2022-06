Este es el motivo por el que hacer pis en la ducha podría generar incontinencia urinaria

Hay varios motivos que podrían llevarte a utilizar la ducha como inodoro. Puede ser para evitar el desperdicio de agua, para ahorrar tiempo o por simple comodidad. Pero -independientemente de cuáles sean sus motivaciones- la realidad es que hay mucha gente que ya ha incluido el hacer pis en la ducha, como una parte integral de su rutina diaria… y muy probablemente no quieran renunciar a ella. Ahora bien, quizás deberían replanteárselo después de escuchar esto:

Hay una consecuencia negativa de hacer pies en la ducha | Fotografía de archivo FOTO: The Creative Exchange @thecreative_exchange para Unsplash

Una consecuencia inesperada

La uroginecóloga estadounidense Teresa Irwin, compartió en su cuenta de Tik Tok un vídeo donde explicaba una consecuencia negativa de hacer pis en la ducha que a pocos se nos habría ocurrido: el deseo de liberar la orina podría convertirse en incontinencia urinaria. “No quieras hacerlo siempre, porque lo que sucederá es que cada vez que escuches el sonido del agua, tu vejiga va a querer orinar”, explicaba la doctora Teresa Irwin.

No importa el control físico que pueda tener cada uno sobre su vejiga, si entramos en esta dinámica con demasiada frecuencia, lo que sucederá es que el hábito se quedará grabado a fuego en nuestro cerebro… y se acostumbrará a liberar orina cuando escuchemos el sonido del agua corriente. “De esta forma, cada vez que vayas a lavarte las manos o a lavar los platos, tu vejiga estará ‘salivando’ por así decirlo”, explicaba la doctora

Esto no es la primera vez que lo escuchamos, hace aproximadamente un año, la terapeuta del suelo pélvico, Alicia Jeffrey-Thomas, también advirtió a los usuarios de esta red social: “Si abres el grifo y orinas en la ducha o si abres la ducha y luego te sientas en el inodoro para orinar mientras el agua está corriendo, lo que estás haciendo es creando una asociación en tu cerebro entre el sonido del agua corriendo y la necesidad de orinar“, explicaba la doctora.

Ahora bien, también hay que señalar que desde un punto de vista médico, orinar en la ducha no es una práctica “peligrosa” de ninguna de las maneras. Siempre que estés en tu propia ducha y que respetes los buenos hábitos de limpieza con agua y jabón al terminar, no debería generarse ningún problema de gravedad. Pero debemos estar atentos, porque -tal y como explica la doctora Jeffrey-Thomas- “si literalmente no puedes dejar de orinar en la ducha, eso no es una buena señal”.

Escuchar el sonido del agua corriente no debería empujarnos a orinar | Fuente: Lidl FOTO: Lidl

Por este motivo, las doctoras recomiendan acostumbrarse a orinar en el inodoro antes de meterse en la ducha y cuando el grifo está cerrado. Y si las ganas de hacer pis vuelven cuando estamos duchándonos, lo mejor es evitar el impulso y esperarse hasta que hayamos cerrado el grifo. De esta forma, estaremos reeducando de nuevo a nuestra vejiga y evitaremos problemas futuros, como las fugas involuntarias.