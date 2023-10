Descubre el Rucking: la técnica que te permitirá quemar casi un 50% más de calorías al caminar

La fórmula para bajar de peso es bien conocida: debemos ingerir menos calorías de las que gastamos. Cuando entramos en déficit calórico, nuestro cuerpo recurre a sus reservas para generar la energía que necesita para seguir funcionando. Por eso, cuando estamos en regímenes de adelgazamiento nuestro cuerpo quema grasa. Y cualquier actividad que realicemos a lo largo del día supondrá un gasto calórico.

Para conseguir mantenernos en un déficit calórico saludable, lo mejor que podemos hacer es encontrar sinergia entre un entrenamiento adecuado, el seguimiento de una alimentación saludable y el establecimiento de una rutina de descanso sostenible y suficiente. De esta forma, gastaremos un poco más de la energía que el cuerpo consume mediante los alimentos, pero un poco más de la que necesita para seguir funcionando a pleno rendimiento.

La importancia de la respiración en el ejercicio físico The Conversation

Nuestro cuerpo consume energía incluso para ejecutar acciones tan pasivas como dormir o respirar. Este gasto calórico no relacionado con el ejercicio es lo que en el mundo del fitness y la nutrición se conoce como “neat”. Y en cada persona es diferente. Al fin y al cabo, no todos tenemos el mismo peso, la misma estatura, el mismo sexo o la misma composición corporal. O sea, que si no hacemos nada de ejercicio físico, nuestro cuerpo seguirá consumiendo energía… pero en muy pocas cantidades. Y eso hace mucho más complicado controlar nuestro peso.

Esto no significa, en absoluto, que debamos excedernos en el gimnasio ni hacer una dieta extrema. Más bien, significa que debemos encontrar una rutina de deporte y unos hábitos alimenticios que nos permitan quemar suficientes calorías de manera efectiva, saludable y cómoda... y poder mantenerlos a largo plazo, claro.

Una de las mejores opciones es caminar. Porque es una actividad de bajo impacto que puede adaptarse a diferentes niveles de condición física y puede realizarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, caminar no solo ayuda a quemar calorías, sino que también tiene muchos otros beneficios para la salud, como mejorar la función cardiovascular, fortalecer los músculos y reducir el estrés. Por lo tanto, si estás buscando una forma cómoda y efectiva de bajar de peso, considera incorporar caminatas regulares en tu rutina diaria.

El único problema de esta opción, es que consumir las calorías suficientes para entrar en déficit calórico puede llevar bastante tiempo. Un tiempo del que quizás no dispongamos, por cuestiones laborales o familiares. Una forma de aumentar el gasto calórico durante las caminatas es añadir más esfuerzo. Eso nos permitirá consumir más energía en menor tiempo…. Y ahí es donde entra en juego el Rucking.

¿Cómo se practica el Rucking?

El Rucking es la adopción de los esfuerzos adicionales que suelen hacer los soldados durante su entrenamiento, a las rutinas de ejercicio de los civiles. O sea, que consiste en caminar llevando una mochila cargada con peso y, preferiblemente, buscar rutas con relieve. Al añadir peso a nuestro cuerpo, aumentamos la resistencia y la intensidad del ejercicio, lo que nos ayuda a quemar más calorías en menos tiempo.

El Rucking consiste en llevar cargas durante una caminata para aumentar el desgaste energético y el gasto calórico NickyPe Pixabay

Además, el Rucking también es un método perfecto para fortalecer los músculos de la espalda, los hombros y las piernas, y sobre todo, nuestra capacidad cardiopulmonar. Así que, ya lo sabes, si estás buscando una forma efectiva de quemar más calorías mientras caminas, considera probar el Rucking como parte de tu rutina de ejercicio. Pero recuerda, eso sí, escuchar siempre a tu cuerpo y no excederte, especialmente si eres principiante, tienes sobrepeso o tienes alguna condición física preexistente.

A medida que te entrenes y te sientas más cómodo con el Rucking, puedes aumentar gradualmente el peso en tu mochila e, incluso, hacer cambios de velocidad de la marcha y buscar rutas más inclinadas, para así seguir desafiándote a ti mismo. Recuerda también mantener una postura correcta mientras caminas y distribuir el peso de manera equitativa en tu espalda.