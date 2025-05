Un estudio lo confirma: el alimento habitual en los supermercados que incrementa las probabilidades de sufrir párkinson

Aunque tal vez no conozcan la frase de Ludwig Feuerbach con estas simples palabras seguro que alguna vez en su vida la han escuchado. "Somos lo que comemos" aseguraba el filósofo y antropólogo alemán y, fuera del tópico, este emblema se ha convertido en la constante que llega hasta nuestros días. Es probable que estas cuatro palabras no hayan tenido tanto sentido como el que tienen ahora. Porque, al final del día, cuando se pone el sol, nuestra salud se estructura en función de todas las actividades que hemos llevado a cabo, por supuesto, comer es una de ellas, tal vez la más importante. Es por eso que esta parte compone gran parte del todo de nuestro organismo.

Y, si bien antes, la variedad de ingestas era más escasa, también era más segura. Antiguamente el alimento iba del suelo al plato, mientras que en la actualidad, aunque se siguen miles de controles alimenticios, no llegamos a saber nunca al cien por cien lo que metemos en la cesta de la compra. El supermercado está plagado de alimentos con listas interminables de ingredientes que no conocemos. Por lo que, a pesar de la "fiabilidad" de las etiquetas, las investigaciones demuestran que, en algunos casos, ciertos alimentos provocan en nuestro cuerpo efectos adversos a los buscados primeramente. Aunque no hay que poner el grito en el cielo, pue esta afirmación solo subraya una realidad.

Extrapolando este significado al resto de compras que se hacen, los materiales de otros productos también son inciertos pero, ¿realmente esta es una preocupación latente en la sociedad? Bueno la respuesta a este enigma probablemente sea opuesta a lo que la mirada de la ciencia nos dice. No obstante, el subconsciente revela que, tal vez, sí habría que tener el ojo puesto en estas consecuencias. En este sentido, uno de los últimos estudios de alimentación ha señalado un alimento con gran volumen en los supermercados que podría acercarnos a enfermedades neurodegenerativas como el párkinson, por raro que parezca en un primer momento.

El estudio que revela los efectos del alimento

El estudio desarrollado por el Instituto de Nutrición de la Universidad de Fudan en Shanghái, China, fue publicado en la revista Neurology. La investigación contó con la participación de 42.853 personas con una media de edad de 48 años. Antes del análisis, los individuos no mostraban ningún indicio de contraer el trastorno mentado. La longevidad del examen comprendió un total de 26 años poniendo especial hincapié en las ingestas que realizaban los voluntarios y, concretamente, en el consumo de ultraprocesados.

Cada uno de los participantes debía apuntar las comidas que llevaba a cabo en un día normal especificando con exactitud todos los alimentos que ingería. El doctor Xiang Gao, al mando del examen declaró lo siguiente en nombre del proyecto tras conocer los resultados: "Nuestra investigación demuestra que consumir demasiados alimentos procesados, como refrescos azucarados y refrigerios envasados, podría estar acelerando la aparición de los primeros signos de la enfermedad de Parkinson".

Los resultados definitivos: 2,5 veces más de probabilidades

Diseccionando los resultados obtenidos, los investigadores dividían en porciones el consumo de esta clase de alimentos. Una porción equivale a una cucharada de salsa o un refresco. Y una vez agrupados en grupos de cinco personas, considerando factores personales de edad y estados de salud, se llegó a una conclusión comparativa firme. Aquellos que consumían una media de once o más porciones de alimentos ultraprocesados al día contaban con una probabilidad 2,5 veces mayor de sufrir esta patología en relación a quienes solo comían tres porciones por día. Por lo que, cada uno puede considerar y medir su consumo y estar al tanto de los datos mencionados.