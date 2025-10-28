Hay cinco frases típicas de personas inestables: si las conoces, podrás protegerte

La cantidad de estímulos constantes a la que vivimos expuestos en el día a día, afecta más de lo que imaginamos: notificaciones, noticias, mensajes, y, sobre todo el bombardeo constante de información en redes sociales. En cuestión de segundos, podemos pasar de ver algo que nos causa risa a una publicación que nos indigna o nos entristece profundamente. Este vaivén emocional continuo puede ser uno de los causantes de esa sensación de vivir en una montaña rusa emocional.

Pasar de la euforia a la tristeza en cuestión de segundos, alternando momentos de entusiasmo con otros de desánimo absoluto. Su forma de comunicarse también cambia, el tono, la intención y la energía de sus palabras varían de forma constante, dejando a quienes las escuchan sin entender qué pasa.

La psicóloga Anna María Sepe, fundadora de Psicoadvisor, explica que las palabras nunca son fruto del azar: son un reflejo directo de cómo nuestro sistema nervioso gestiona las emociones. Cuando ese equilibrio interno se resquebraja, el lenguaje se vuelve confuso, impredecible y hasta contradictorio.

No es cuestión de tener un carácter difícil, sino de atravesar periodos de inestabilidad emocional o de haber mantenido relaciones marcadas por los altibajos. Desde un punto de vista biológico, esta falta de estabilidad mantiene al organismo en alerta constante: la amígdala trabaja sin descanso, los niveles de cortisol se disparan y resulta cada vez más complicado recuperar la calma y el bienestar interior.

Cinco frases que describen la inestabilidad interior

"Lo quiero pero no ahora"

Tras esta frase se esconde una dinámica ambivalente, de deseo y miedo. Quienes la pronuncia tienden a acercarse cuando sienten afecto y a distanciarse cuando perciben peligro o vulnerabilidad. Es señal de un equilibrio interno inestable, en el que el lado emocional se impone mientras que el racional se retrae.

"No sé lo que quiero, pero nada me conviene"

Aquí surge la incapacidad de reconocer las propias necesidades. Criticarlo todo se convierte en una forma de defensa: si nada sale bien, no hay riesgo de exposición ni de fracaso. Es una forma de protegerse del contacto con la vulnerabilidad, pero permanecer atrapado en la frustración constante.

"Solo era una broma, eres demasiado sensible"

Una forma clásica de negar el impacto de las propias palabras. Sirve para reducir la culpa de haber herido a la otra persona y traslada la responsabilidad a quien reacciona. Es una defensa contra la vergüenza, una forma de desconfirmación emocional que desestabiliza al receptor.

"Me malinterpretaste" (se repite una y otra vez)

Una frase que, si se repite, se convierte en una forma de evadir la responsabilidad de lo dicho. Quienes la usan tienden a reescribir mentalmente la realidad para evitar sentirse culpables, lo que alimenta la confusión y una sensación de desvalorización en el otro.

"Tu eres quien me hace sentir así"

Atribuir el propio estado emocional a los demás es típico de quienes aún no han aprendido a autorregularse. Significa que el bienestar siempre depende del exterior, convirtiendo cada relación en un campo de tensión y culpa.

La inestabilidad es una señal

Ser inestable no significa estar enfermo, es más bien una forma de describir un equilibrio emocional fluctuante, especialmente cuando falta seguridad y confianza. Cuando el cuerpo se siente desprotegido, aumenta la producción de hormonas del estrés, reacciona impulsivamente y lucha por recuperar la calma y la estabilidad.

Todos experimentamos momentos de desear algo y al mismo tiempo temerlo, es profundamente humano. La verdadera diferencia radica entre quienes reconocen este estado y quienes lo ignoran. Decir "Estoy indeciso, lo pensaré" es señal de consciencia, sin embargo, cambiar constantemente de opinión sin darse cuenta puede revelar una inestabilidad emocional confusa y dolorosa.