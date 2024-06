La vitamina B también se come: cómo podemos obtenerla a través de nuestra dieta

Las vitaminas son elementos esenciales que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Actúan como catalizadores, lo que significa que facilitan y aceleran los procesos químicos dentro de nuestro cuerpo. Estos procesos incluyen el metabolismo (la forma en que nuestro cuerpo utiliza los alimentos para obtener energía y crecer), el crecimiento normal y el desarrollo de nuestro cuerpo, y la regulación de cómo funcionan nuestras células.

Obtenemos la mayoría de las vitaminas de los alimentos que comemos. Por eso es tan importante tener una dieta variada y equilibrada. Comer una amplia variedad de frutas y verduras nos proporcionará una buena cantidad de las vitaminas que necesitamos. Sin embargo, algunas vitaminas, como la vitamina D y la vitamina K, pueden ser producidas por nuestro cuerpo, aunque generalmente no en cantidades suficientes, por lo que todavía necesitamos obtenerlas de nuestra dieta.

Las frutas y las verduras contienen una gran cantidad de beneficios para la salud gracias a sus vitaminas, minerales o fibra Dreamstime

A pesar de ser esenciales para nuestro cuerpo, necesitamos cantidades relativamente pequeñas de vitaminas cada día. Los requerimientos diarios suelen ser en miligramos (un miligramo es una milésima parte de un gramo) o microgramos (un microgramo es una millonésima parte de un gramo) y se encuentran fácilmente en los alimentos naturales. Por lo tanto, si estamos sanos y llevamos una dieta variada y equilibrada, la mayoría de los médicos y nutricionistas sugieren que no necesitamos tomar suplementos vitamínicos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que tanto la falta como el exceso de vitaminas en nuestro cuerpo pueden provocar problemas de salud, algunos de ellos graves. Por ejemplo, la deficiencia de ciertas vitaminas puede llevar a enfermedades (esto se conoce como hipovitaminosis), mientras que el consumo excesivo de vitaminas (hipervitaminosis) también puede ser perjudicial.

Hoy vamos a profundizar en las vitaminas del grupo B, que son vitales para una serie de funciones en nuestro cuerpo, desde la generación de energía hasta el cuidado del sistema nervioso y la salud mental.

¿Cuáles son las vitaminas del grupo B?

Las vitaminas del grupo B son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, aunque no aportan energía directamente como lo hacen los carbohidratos, las proteínas o las grasas. Sin embargo, desempeñan un papel crucial en muchos procesos de nuestro organismo, ayudando a nuestro cuerpo a utilizar de manera eficiente esas fuentes de energía.

Estas vitaminas participan en numerosas funciones vitales. Por ejemplo, ayudan a nuestro cuerpo a descomponer y procesar los hidratos de carbono, proteínas y ácidos grasos que consumimos en nuestra dieta, permitiéndonos obtener energía de estos nutrientes. Además, también juegan un papel en los procesos de desintoxicación de nuestro cuerpo, ayudando a eliminar las sustancias nocivas que pueden acumularse en nuestro organismo.

La mejor fuente de vitaminas, fibra, hierro y magnesio son las legumbres. Gracias al gran aporte de estos nutrientes, las legumbres pueden ayudar a prevenir el desarrollo de diabetes tanto en jóvenes como en personas mayores. larazon larazon.es

Las vitaminas del grupo B también son esenciales para el crecimiento y desarrollo de nuestros tejidos, incluyendo la producción de glóbulos rojos, que son las células encargadas de transportar el oxígeno por todo nuestro cuerpo. Asimismo, estas vitaminas también intervienen en la respuesta inmune de nuestro cuerpo, ayudándonos a defendernos contra las enfermedades.

Tipos de vitamina B

Dentro de las vitaminas del grupo B existen varios tipos, cada uno con un papel único y esencial en nuestro organismo, y todas ellas necesarias para mantenernos sanos y enérgicos.

B1 (Tiamina): Esta vitamina es clave para el buen funcionamiento de nuestros músculos y del sistema nervioso. Además, juega un papel importante en el metabolismo energético, el proceso que nuestro cuerpo utiliza para convertir los alimentos en energía.

B2 (Riboflavina): La riboflavina favorece la salud de nuestros ojos, piel, mucosas, uñas y cabello. También es crucial en la liberación de energía de nuestras células.

B3 (Niacina): Esta vitamina participa en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, ayudando a nuestro cuerpo a utilizar estos nutrientes para obtener energía. Además, es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso, del aparato digestivo y de la piel.

B5 (Ácido Pantoténico): Esta vitamina es esencial para la asimilación de carbohidratos, proteínas y grasas, ayudando a nuestro organismo a utilizar estos nutrientes de manera eficiente. También interviene en la formación de insulina, una hormona que regula el azúcar en la sangre.

B6 (Piridoxina): La piridoxina regula el metabolismo de grasas y proteínas. Además, es necesaria en la síntesis de ADN y ARN, los componentes básicos de nuestras células.

B9 (Ácido Fólico): Esta vitamina es esencial para la síntesis de aminoácidos y ADN en las células que se dividen rápidamente. Además, participa en la formación y maduración de glóbulos rojos y glóbulos blancos, células claves de nuestro sistema inmunológico.

B12 (Cobalamina): La cobalamina es indispensable en la formación y maduración de los glóbulos rojos. Estas son las células que transportan el oxígeno a través de nuestro cuerpo, por lo que esta vitamina es crucial para nuestro bienestar general.

una correcta dosis de vitamina B12 en el organismo y en nuestra dieta ayuda a evitar todo tipo de problemas de salud | Fuente: Unsplash UNSPLASH

¿De dónde se obtienen este tipo de vitaminas?

Las vitaminas del grupo B se encuentran en diversas fuentes de alimentos, tanto de origen vegetal como animal. Esto significa que puedes conseguir estas vitaminas al consumir una variedad amplia y balanceada de alimentos. Entre los alimentos que son ricos en estas vitaminas se incluyen las vísceras (como el hígado), los huevos, los pescados, los productos lácteos (como la leche y el queso), los frutos secos (como las almendras y las nueces), las legumbres (como los frijoles y las lentejas), los cereales, las hortalizas (como las espinacas y el brócoli) y las frutas (como los plátanos y las naranjas).

Una característica importante de las vitaminas del grupo B es que no se almacenan en nuestro cuerpo en grandes cantidades dado que son hidrosolubles, es decir, se disuelven en agua. Cuando consumimos más de estas vitaminas de las que nuestro cuerpo necesita en ese momento, el exceso se elimina a través de la orina. Por esta razón, es necesario consumirlas de forma constante y regular a través de nuestra dieta para asegurarnos de que nuestro cuerpo siempre tenga la cantidad necesaria de estas vitaminas esenciales para su correcto funcionamiento.

Además, generalmente no causan toxicidad si se consumen en exceso, es decir, no suelen ser perjudiciales para la salud si se ingieren en cantidades superiores a las recomendadas. Sin embargo, siempre es recomendable seguir una dieta equilibrada y no depender exclusivamente de los suplementos vitamínicos, a menos que un médico o nutricionista lo indique.