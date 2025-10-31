Una bióloga advierte de que una toalla mal lavada es "el ambiente perfecto para los microorganismos"

Una bióloga ha lanzado una seria advertencia sobre los riesgos higiénicos asociados al uso de toallas de baño mal lavadas. Carolina, una profesional conocida en TikTok por su perfil divulgativo @unacordobessa, ha explicado mediante una publicación viral que estos tejidos húmedos representan "el ambiente perfecto para los microorganismos". Su video, que alcanzó cerca de 400.000 visualizaciones en un solo día, ha generado un amplio debate sobre las prácticas de higiene doméstica.

La bióloga detalló los factores que convierten a las toallas en un caldo de cultivo ideal, señalando que "tienen humedad, la temperatura ideal, nutrientes, ya que al secarnos transferimos células muertas de la piel y aceites corporales, y oxígeno". Esta combinación de elementos permite que las bacterias y los hongos "dupliquen su población cada media hora", creando una situación potencialmente insalubre incluso en toallas que aparentemente están limpias.

Recomendaciones específicas de lavado

La experta emitió un veredicto claro sobre la frecuencia adecuada de lavado: "los expertos dicen que la tienes que lavar cada dos o tres usos". Reconociendo las dificultades de la vida cotidiana, Carolina admitió cierta flexibilidad, pero estableció un límite máximo: "si tienes que estirar un poquito más el plazo, hazlo, pero nunca más de una semana". Su advertencia final fue contundente: "si esperas más de siete días, esa toalla ya no te seca, más bien te re-contamina".

La bióloga también abordó un error común al situar las toallas cerca del inodoro, alertando que "si no bajas la tapa cuando tiras de la cisterna, la estás bañando en una lluvia microscópica de gérmenes". Como medida complementaria esencial, recomendó lavar siempre estas prendas "a un mínimo de 60 grados" para asegurar una desinfección adecuada que elimine los microorganismos acumulados.