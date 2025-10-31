Clean Beauty, el movimiento que le pone fin a las capas y filtros

La tendencia del bienestar y el estilo de vida consciente ya no se limita a la alimentación o la meditación: también se refleja frente al espejo. Después de años de capas, filtros y maquillajes imposibles, hoy hablamos del «beauty clean» un movimiento que celebra la piel real, el brillo natural y un maquillaje casi imperceptible.

El término «clean beauty», de hecho, se remonta a los años 70, concretamente a una campaña publicitaria de Covergirl una conocida marca de maquillaje americana que apostó por el «Clean-Makeup», a través de otra línea de sus productos. El concepto empezó a tomar forma más clara en la década de los 90 en Estados Unidos, ligado al auge del bienestar, la alimentación «clean» (clean eating) y una creciente conciencia sobre los ingredientes cosméticos. Gracias a personalidades como Hailey Bieber esta tendencia vuelve, para poner atención en qué productos le ponemos a nuestra piel y qué áreas de la cara debemos resaltar para lucir una belleza más natural.

A continuación, desde La Razón proponemos algunos tips básicos para llevar el Clean Beauty con pocos productos, fáciles de encontrar en España.

Cuidado de la piel IS Clinical Aura cosmetics - IS Clinical

La piel, vuelve a ocupar el centro de la atención. En lugar de cubrirla, hay que fortalecerla. Formulaciones inteligentes como la Daily Dynamic Hydrator de iS CLINICAL hidratan profundamente, refuerzan la barrera cutánea y devuelven luminosidad sin sobrecargar. El resultado es una textura fresca, uniforme y con ese brillo saludable que hace innecesaria la base de maquillaje. Esta crema inteligente se adapta a las necesidades de cada piel y ofrece hidratación profunda sin saturar. Su tecnología GeneXC® no solo humecta, sino que fortalece la barrera cutánea y mejora la elasticidad. El resultado se nota al momento, dejando una piel que siente libre y se ve viva, lista para llevar un toque de color.

Por su parte, a la hora de marcar nuestros rasgos, la mirada, esa zona de los ojos que antes dependía de delineadores y sombras intensas, ahora cobra protagonismo con gestos simples como cepillar las cejas o definir las pestañas, puede transformar el rostro. Aura Cosmetics propone así herramientas como el Lash & Brow Styler de RevitaLash Cosmetics, que permiten conseguir ese efecto de «buena cara» sin recurrir al exceso: una mirada natural, despierta y perfectamente enmarcada.

La nueva mascara de RevitaLash Cosmetics es un ejemplo perfecto de practicidad, al ser una herramienta 3 en 1 que peina, separa y perfecciona con la precisión de un artista. Sin exceso, sin drama. Solo la mirada, en su forma más pura. Para estas fiestas, la marca ha preparado un pack con estos productos ideales para regalar.

Si bien el clean beauty genera opiniones divididas entre diferentes generaciones, hay algo innegable: nunca habíamos sido tan conscientes de que el bienestar empieza dentro. Cuidarse ya no es un lujo, sino una forma de respeto propio que exige atención, constancia e inversión.