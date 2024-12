Casi 6.000 aparatos médicos defectuosos de Philips sin control

El jueves, día «19, está prevista la vista en la queel juez del Tribunal Civil de Milán decidirá si admite o no la demanda colectiva paneuropea contra Philips por los respiradores frente a la apnea del sueño y ventiladores de uso hospitalario (para la UCI) potencialmente tóxicos. Otra cosa es que finalmente se posponga, ya que Philips ha entregado más de 300 páginas de alegaciones», explica Carlos Villacorta abogado y socio-director de BCVLex Madrid.

Es uno de los letrados de la coalición internacional de despachos de abogados, plataforma que sostiene que la compañía neerlandesa sabía ya en 2015 que estos aparatos médicos estaban dañados y que en 2019 tuvo conocimiento de que podían causar cáncer y alteraciones del sistema endocrino. Y, sin embargo, siguió sin ordenar que se retirasen todos los equipos hasta dos años después.

Philips, por su parte, sostiene que no fue hasta junio de 2021 cuando el fabricante descubrió un potencial riesgo para la salud relacionado con la espuma de insonorización de ciertos dispositivos CPAP, BiPAP y ventiladores mecánicos, Philips Respironics, motivo por el cual emitió una nota de seguridad voluntaria.

A la espera de que se acepte o no la demanda, «en teoría, todos los dispositivos deberían haber sido retirados, pero no hay seguridad de que eso haya sido así», incide Villacorta.

De hecho, «en Italia el juez ha interpuesto una multa diaria de 10.000 euros (inicialmente era de 20.000) hasta que la compañía acredite haber retirado hasta la última máquina», destaca el letrado. En España, en cambio, ni se ha solicitado con esa rotundidad.

Así, pese a que se trata de un asunto de «competencia autonómica» como incide el Ministerio de Sanidad, el tema «no se ha tratado en ningún Consejo Interterritorial ni en ninguna de las reuniones con la Agencia Española del Medicamento (Aemps)», explican desde la Consejería de Salud de la Región de Murcia, que añaden que «el Servicio Murciano de Salud no utiliza en ninguno de los hospitales públicos los modelos de Philips mencionados».

Por su parte la Consejería de Salud de la Generalitat explica que «Cataluña Salud está efectuando todas las actuaciones necesarias de acuerdo con las indicaciones de la Aemps y el Ministerio», pero no precisan si esta medida es la consultada: que Philips acredite que han eliminado hasta la última máquina.

En este sentido, Philips explica que «no disponemos de datos por comunidades autónomas, ya que ha sido una acción informada y coordinada a través de la Aemps» sin especificar si les han pedido o no dicha acreditación de retirada de equipos pese a las preguntas reiterativas de este suplemento.

De hecho, Philips reconoce que hay «5.916 dispositivos imposibles de rastrear, son dispositivos en España que tanto los proveedores de salud que trabajan con Philips como nosotros, hemos tratado de localizar en reiteradas ocasiones y que, o bien ha sido imposible localizarlos con los datos que disponemos o que esos dispositivos ya no están disponibles para su uso. Estos equipos no localizables no se excluyen de la acción correctiva, y en caso de que sean localizados, se repararán o sustituirán de acuerdo con la acción correctiva acordada con la Aemps», explica la compañía a este suplemento.

En todo caso, Philips sostiene que «los productos no son potencialmente tóxicos». «Junto con cinco laboratorios de pruebas independientes y certificados y además de expertos externos, Philips Respironics ha llevado a cabo pruebas exhaustivas desde junio de 2021. Basándose en los resultados obtenidos hasta la fecha, Philips Respironics y los expertos externos han llegado a la conclusión de que no se espera que el uso de los dispositivos de terapia del sueño provoque daños apreciables para la salud de los pacientes. Actualmente siguen en curso otras pruebas relacionadas con los dispositivos de terapia del sueño y ventiladores», añade la empresa.

Un extremo que contrasta con haber pagado 1.100 millones de dólares (1.028 millones de euros) para cubrir todas las reclamaciones por daños personales en EE UU por sus dispositivos DreamStation de primera generación contra la apnea del sueño.

Respecto a la demanda en sí, para Philips al tratarse de una acción colectiva, «los demandantes individuales que opten por participar deben demostrar la causalidad entre su supuesto daño y el uso de un dispositivo Respironics».

Sin embargo, para los demandantes no es así, y piden al menos 70.000 euros por afectado por el estrés emocional de no saber que les pasará e indemnizaciones mayores para los que hayan sufrido daños por las máquinas defectuosas. De hecho, la idea de la demanda (solo por Alemania hay más de 20.000 denunciantes) es que en caso de ser aceptada, puedan unirse a ella más potenciales afectados, lo que no quita para que dentro de unos años si un usuario es diagnosticado de una patología potencialmente relacionada con el uso de estos aparatos médicos «tenga a partir de ese diagnóstico, tres años para poder denunciar por daños», aclara el letrado. Lo que subyace es que «si el juez admite a trámite la demanda colectiva, las consecuencias serán amplísimas, ya que podrán beneficiarse todos los usuarios europeos, incluyendo Rumanía», concluye el abogado.

Cronología

Usuarios respiradores T. Gallardo La Razón

►2015

El abogado Villacorta sostiene que Philips sabía entonces que la espuma de poliuretano que usó para amortiguar el ruido se desintegraba.

►2019

Según el letrado, es cuando la compañía tiene conocimiento de que la citada espuma era potencialmente cancerígena. Según Philips, «no conocen hasta 2021 que podrían emitir ciertos componentes con un impacto en la salud. Y desde entonces las evidencias científicas e independientes indican que no hay un impacto en la salud de los usuarios».

►01-06-2021

Antes de junio de 2021 Philips vende 15 millones de respiradores y ventiladores afectados. En Europa hay 1,3 millones de usuarios potenciales.

►29-04-2024

Philips se dispara en bolsa tras anunciar un acuerdo por 1.100 millones de dólares (unos 1.028 millones de euros) para cubrir todas las reclamaciones por daños personales en EE UU por sus dispositivos para la apnea del sueño afectados.

►04-07-2024

Una coalición internacional de despachos de abogados anuncia que ha puesto una demanda colectiva paneuropea contra Philips.