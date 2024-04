«La cirugía robótica mejora la visualización y potencia la destreza del cirujano»

1. Recientemente han puesto en marcha en el Hospital Quirónsalud Torrevieja una Unidad de Cirugía Robótica Avanzada. ¿Qué ventajas ofrece?

Dr. Pedro Bretcha (P. B.): Los pacientes tienen una recuperación más rápida, menos dolor postoperatorio, cicatrices más pequeñas, menor riesgo de infección y de hemorragia. Además, la estancia hospitalaria suele ser más corta. Por otro lado, los cirujanos se benefician de mayor precisión y acceso a áreas difíciles que serían complicadas de alcanzar con técnicas convencionales.

2. El nuevo Da Vinci, ¿en qué se diferencia del robot anterior?

P. B.: El Da Vinci XI está diseñado para ofrecer acceso preciso a áreas anatómicas difíciles y es especialmente relevante en cirugías cardíacas y extirpación de tumores, donde la precisión es vital. Con actualizaciones que mejoran la radicalidad oncológica, el Da Vinci XI permite a los cirujanos tratar tumores con mayor precisión y eficacia, lo que es fundamental para el tratamiento del cáncer. Además, su capacidad para reconstruir tejidos con precisión milimétrica mejora los resultados en cirugías reconstructivas. Los pacientes también se benefician de incisiones más pequeñas, lo que no solo mejora los resultados estéticos, sino que también acelera la recuperación postoperatoria. Además, características como el Firefly, que proporciona imágenes en tiempo real del flujo vascular durante la cirugía, y el Vessel Sealer, que optimiza el sellado de vasos sanguíneos, hacen que la cirugía sea más segura y eficiente.

3. ¿Permite al cirujano ver mejor o mover mejor los «hilos»?

P. B.: La cirugía robótica no solo permite al cirujano ver mejor, sino que también mejora su capacidad para mover con precisión los instrumentos quirúrgicos. Con su visión en 3D que proporciona hasta 10 veces más claridad en las imágenes, los cirujanos pueden observar con detalle sin necesidad de gafas especiales. Además, características como el Firefly brindan imágenes en tiempo real de alta resolución del flujo vascular y microvascular de los tejidos durante la cirugía, lo que ayuda a los cirujanos a tomar decisiones más informadas y precisas. Por tanto, el Da Vinci XI no solo mejora la visualización de las estructuras anatómicas, sino que también potencia la destreza del cirujano para manipular los instrumentos con mayor precisión y control en las cirugías.

4. ¿Para qué especialidades está destinado?

P. B.: Para diversas especialidades médicas, entre las que se incluyen la cirugía cardíaca, la extirpación de tumores, la Cirugía general, la Urología, la Ginecología, la Cirugía torácica, la Cirugía colorrectal, la Cirugía hepatobiliar y pancreática, la Cirugía bariátrica y las cirugías reconstructivas, entre otras. Su versatilidad y capacidad para proporcionar acceso preciso a áreas anatómicas difíciles hacen de ella una herramienta valiosa para una amplia gama de procedimientos quirúrgicos.

5. ¿Qué ventajas ofrece esta tecnología en el caso del cáncer de colon? ¿Y en otros tumores?

P. B.: En el caso del cáncer de colon, esta tecnología permite una extirpación más precisa y completa del tumor, lo que puede mejorar la radicalidad oncológica y reducir el riesgo de recurrencia. Además, el acceso más fácil y preciso a áreas anatómicas complicadas como la pelvis facilita la cirugía minimizando el daño a tejidos sanos circundantes, lo que puede resultar en una recuperación más rápida y menos complicaciones postoperatorias para los pacientes. En cuanto a otros tipos de tumores, como los de páncreas, hígado, esófago, estómago, próstata, riñón, pulmón y ginecológicos, ofrece ventajas similares al mejorar la precisión, la eficacia y la seguridad de las intervenciones.

6. Dada la experiencia de ambos, ¿qué consejo darían a los futuros cirujanos que quieran especializarse en robótica?

P. B.: Es fundamental obtener una formación especializada en cirugía robótica, dedicando tiempo a programas de capacitación que aborden las plataformas robóticas disponibles, sus aplicaciones y técnicas quirúrgicas avanzadas. Además, encontrar un mentor experimentado en cirugía robótica puede proporcionar una valiosa orientación y oportunidades de observación en el quirófano.

7. ¿En cuántos días reduce el tiempo de ingreso?

Dr. Sven Petry (S. P.): En promedio, una disminución de aproximadamente dos a cuatro días en comparación con las cirugías convencionales. Esta reducción en el tiempo de hospitalización beneficia al paciente, al acelerar su recuperación, y disminuye el riesgo de complicaciones asociadas a la hospitalización prolongada.

8. ¿Por qué el empleo de esta tecnología en el campo de la Urología permite, por ejemplo, una mayor recuperación de la continencia urinaria?

S. P.: El uso de la cirugía robótica puede proporcionar una mayor preservación de los nervios eréctiles y la continencia, una recuperación más rápida y menos complicaciones, lo que puede contribuir a una mejor recuperación en comparación con las técnicas quirúrgicas convencionales.

9. En un futuro, ¿para qué otras especialidades creen que se usará la cirugía robótica?

S. P.: Además de las áreas mencionadas, ya en los últimos 15 años la cirugía robótica tiene aplicaciones en una amplia gama de procedimientos. Esto incluye, pero no se limita a, Cirugía cardiovascular, Neurocirugía, Oncología, Cirugía pediátrica y Ginecología.

10. ¿Hay alguna especialidad en la que se descarte su uso?

S. P.: No hay una especialidad médica en la que se haya descartado su uso por completo, pero existen algunas consideraciones que pueden hacer que no sea la opción preferida en ciertos casos. Por ejemplo, en cirugías de emergencia donde el tiempo es crítico y no hay tiempo para configurar y preparar el sistema robótico, la cirugía tradicional puede ser preferible. Además, en algunas cirugías donde la destreza manual del cirujano es fundamental y la magnificación y la articulación proporcionadas por los sistemas robóticos no son necesarias, la cirugía tradicional puede ser igualmente efectiva.