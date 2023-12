Cómo actuar frente a un atragantamiento

En España fallecen más de 2.000 personas al año por atragantamiento, unas seis al día. Mueren más por este motivo en nuestro país que por accidentes de tráfico.

1. ¿Qué es la maniobra de Heimlich y en qué consiste?

Es una técnica de primeros auxilios que se realiza en caso de obstrucción total de las vías respiratorias causada por un trozo de alimento u objeto que provoca que la persona ya no pueda ni toser, ni hablar, ni respirar. Una señal fácilmente reconocible de que esto está ocurriendo es que la víctima se agarra el cuello con las manos en señal de auxilio. Consiste en una serie de compresiones abdominales realizadas en la boca del estómago (entre el ombligo y el esternón) que levantan el diafragma y obliga a que salga el aire de los pulmones con el fin de que el cuerpo extraño salga disparado por la boca. Es vital actuar con rapidez en los primeros minutos para evitar la muerte o secuelas neurológicas graves.

2. Si somos testigos de un atragantamiento, ¿cómo debemos actuar?

Si es una obstrucción parcial y está tosiendo, animaremos a toser, NUNCA daremos golpes en la espalda podríamos agravar la situación. Una tos efectiva resolverá la situación. Si es una obstrucción total, ya no puede toser ni respirar y llevará las manos a la garganta. Debemos actuar con rapidez. Lo inclinaremos hacia delante y daremos con el talón de nuestra mano cinco golpes interescapulares hacia arriba. Es importante estabilizar a la víctima con la otra mano para que, al hacerlo, no caiga hacia delante. Si no se resolvió realizaremos la maniobra de Heimlich: la rodeamos por la espalda colocando el puño de nuestra mano con el pulgar hacia adentro, por encima del ombligo, en la boca del estómago, y con la otra mano abrazamos ese puño realizando compresiones hacia dentro y hacia arriba hasta cinco veces imprimiendo más fuerza en cada compresión. Esta maniobra se hace de la misma forma en adultos que en niños mayores de un año, solo cambia la fuerza necesaria para las compresiones y la altura a la que debemos colocarnos acorde a la estatura del niño. En el caso de personas obesas, será complicado abarcarlo con nuestros brazos; lo llevaremos hacia una pared colocando el talón de nuestras manos entrelazadas por encima del ombligo comprimiremos hacia adentro y hacia arriba con vigor. Si la víctima se cae al suelo inconsciente alertaremos al 112 y comenzaremos RCP.

3. ¿Y si la víctima es una mujer embarazada?

El protocolo es el mismo que en un adulto, pero sin realizar la maniobra de Heimlich. Haremos compresiones a nivel torácico hacia adentro y hacia arriba.

4. ¿Y en un lactante?

Si tose, ni golpes ni sacudidas ni intentar sacar el cuerpo extraño a ciegas. Si no resulta efectiva, lo voltearemos sobre nuestro antebrazo y muslo con la cabeza hacia abajo para realizar con el talón de nuestra mano cinco golpes interescapulares, con la otra mano realizaremos un buen control cervical para evitar daños. . Si no expulsa el objeto le daremos la vuelta para realizar con nuestros dedos índice y corazón cinco compresiones en el centro del pecho. Iremos alternando estos pasos hasta resolver la obstrucción. Si no es así asegurar la alerta al 112 y comenzar RCP.

5. ¿Y si nos ocurre cuando estamos solos?

Debemos hacernos visibles, buscar a alguien que nos ayude, alertar al 112. Si no es posible, intentaremos el autoheimlich. Consiste en encontrar una superficie (silla, barandilla) sobre la que apoyar el abdomen dejando caer el peso del cuerpo y conseguir elevar el diafragma para que impulse el objeto hacia afuera.