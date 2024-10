¿Deben las mujeres y los hombres desayunar diferente para perder peso?

La obesidad se ha prácticamente triplicado en todo el mundo desde 1975. Y es una tendencia que se espera, de no poner remedio, que siga en aumento. Pero mantener un peso saludable no solo depende de la calidad y cantidad de los alimentos que ingerimos, el ejercicio físico que realizamos, la genética o el momento en el que comemos.

El género también afecta al peso. De hecho, ¿deben los hombres y las mujeres comer desayunos diferentes? No, si se quiere adelgazar. Esa es la conclusión de un estudio basado en un modelo matemático publicado en la revista científica"Computers in Biology and Medicine".

Es decir que no es malo si el hombre elige un pan tostado para desayunas mientras que la mujer elige huevos. De hecho, según un nuevo estudio de la Universidad de Waterloo, esa diferencia podría ayudarte a perder algo de peso.

El estudio, que empleó un modelo matemático del metabolismo de hombres y mujeres, mostró que el metabolismo de los hombres responde mejor en promedio a una comida cargada de carbohidratos altos como avena después de ayunar durante varias horas, mientras que las mujeres se benefician mejor de una comida con un mayor porcentaje de grasa, como tortilla y aguacate.

“El estilo de vida es un factor importante en nuestra salud en general”, afirma en un comunicado Stéphanie Abo, candidata al doctorado en Matemáticas Aplicadas y autora principal del estudio.

“Vivimos vidas muy ocupadas, por lo que es importante comprender cómo decisiones aparentemente intrascendentes, como qué desayunar, pueden afectar nuestra salud y nuestros niveles de energía. Ya sea que intentes perder peso, mantenerlo o simplemente mantener tu energía, es importante comprender el impacto de tu dieta en tu metabolismo”.

El estudio se basa en una laguna existente en la investigación sobre las diferencias de género en la forma en que los hombres y las mujeres procesan la grasa.

“A menudo tenemos menos datos de investigación sobre los cuerpos de las mujeres que sobre los cuerpos de los hombres”, incide Anita Layton, profesora de Matemáticas Aplicadas y titular de la Cátedra de Investigación Canadá 150 en Biología Matemática y Medicina.

“Al construir modelos matemáticos basados ​​en los datos que tenemos -prosigue-, podemos probar rápidamente muchas hipótesis y modificar experimentos de maneras que serían impracticables con sujetos humanos”.

“Dado que las mujeres tienen más grasa corporal en promedio que los hombres, se podría pensar que quemarían menos grasa para obtener energía, pero no es así”, dice Layton.

“Los resultados del modelo sugieren que las mujeres almacenan más grasa inmediatamente después de una comida, pero también queman más grasa durante el ayuno”.

En el futuro, los investigadores esperan construir versiones más complejas de sus modelos de metabolismo y ampliarlos más allá de la consideración del sexo incorporando el peso, la edad o la etapa del ciclo menstrual.