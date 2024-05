Mónica García confirma que se está estudiando ofrecer crema solar gratuita

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que está estudiando la medida, adelantada hoy por LA RAZÓN, de ofrecer crema solar de forma gratuita a través de dispensadores en "determinados lugares públicos" y en "determinadas circunstancias" porque "algo que previene de las enfermedades es tan producto farmacéutico como cualquier otro", según ha señalado esta mañana la ministra, Mónica García. El planteamiento responde a que el Ministerio la considera "un producto de protección de la salud", y no un bien de consumo.

"Siempre hemos hablado de la incidencia de los melanomas y de la importancia que tiene no solamente su aplicabilidad (de los foto protectores) sino su acceso. Estamos trabajando en la posibilidad de que ese acceso sea gratuito en determinadas circunstancias porque, vuelvo a insistir, algo que previene de las enfermedades es tan producto farmacéutico como cualquier otro", ha declarado la ministra. No obstante, ha asegurado que esta medida no estará aprobada para este verano porque "las cosas ministeriales van despacio, sobre todo cuando son determinados incrementos de la cantidad de servicios, etc.

La circustancias a las que puede referirse García son las de los grupos de población más vulnerables al daño solar: los trabajadores al aire libre, los mayores y los niños, y las de personas que sufren enfermedades como el lupus o condiciones de riesgo como la alergia al sol. De hecho, las asociaciones de pacientes con lupus llevan años pidiéndo que el Sistema Nacional de Salud financie en su caso los productos de foto protección, ya que ellos tienen que usarlos de manera constante y comprarlos de amplio espectro (50+), lo que supone un desembolso imporante.

"Creo que tenemos que virar nuestro sistema sanitario y nuestro sistema de salud hacia medidas de prevención y también hacia aquellos pacientes que requieren de algunos productos, como pueden ser las cremas solares, para el cuidado de su propia salud. Aquí hay determinadas inequidades porque estamos financiando fármacos y, sin embargo, no estamos financiando a aquellos pacientes que no tienen acceso o que tienen una necesidad extraordinaria por su patología de algunos productos, como pueden ser las cremas solares", ha apuntado García. Así, la ministra ha concluido "animando a la gente" a que este verano "se ponga crema solar", y se la ponga a sus hijos porque "es una medida de prevención, una medida de protección de la salud".

Lugares aún sin determinar

En cuanto a los lugares públicos en los que se colocarían estos dispensadores, la ministra aún no ha hablado de ninguno en concreto. Sin embargo, si dió algunas pistas el año pasado, cuando aún era diputada de la Asamblea de Madrid, y su partido presentó una PNL con esta propuesta. "Bibliotecas, centros de salud, parques, polideportivos... Queremos que se hagan intervenciones sociales como ésta, vinculada a la salud, en estos espacios, que además sirvan de refugio climático", explicó entonces.