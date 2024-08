¿Podemos morir por beber mucha agua? Esto es lo que dice Miguel Assal, técnico de emergencias sanitarias

En periodos de temperaturas elevadas y sensación de calor, como pueden ser estos meses de verano, es importante mantener el cuerpo bien refrigerado para evitar diferentes situaciones que pueden llevar a la muerte, como lo puede ser un golpe de calor.

Los bebés y personas de la tercera edad son dos grupos de riesgo ante los altos valores térmicos, aunque todos las franjas de edad debemos estar precavidos ante este tipo de escenarios y ser cautos, con algunos consejos siendo:

No hacer actividades físicas extenuantes en periodos largos de tiempo en exteriores en las horas centrales del día, en la medida de lo posible.

Llevar ropa ligera y transpirable.

Hacer comidas ligeras.

Mantenerse hidratado.

Sobre esta última, cabe aclarar que no solo se puede hidratar mediante el consumo de agua, ya que las frutas cuentan con agua e incluso hay líquidos que hidratan más al cuerpo humano que el agua, como es el caso de la leche desnatada.

Beber mucha agua puede prevenir la deshidratación, lo que puede reducir los síntomas de sequedad ocular. ELVIS GONZÁLEZ Agencia EFE

Sobre esta última, es natural pensar que cuanto más hidratado estemos y más agua bebamos, mejor. No obstante, eso no es así, según Miguel Assal, técnico de emergencias sanitarias, que explicó una consecuencia que puede llevar a la muerte provocada por el exceso de agua.

La explicación

Assal afirmó rotundamente que consumir grandes de agua puede provocar de la muerte, pero con la condición de que se beba en un espacio corto de tiempo. Con ello, es posible sufrir una hiponatremia grave, que es cuando los niveles de sodio en sangre son anormalmente bajos.

Esto se produce ya que, si consumimos un exceso de agua en un tiempo reducido, superaremos la capacidad de nuestros riñones para filtrar y eliminar residuos, pudiendo provocar cuadros tan graves como "un edema cerebral, fallo multiorgánico y la muerte en el peor de los casos". Esto se puede agravar si el usuario viene de sudar mucho o está padeciendo diarrea.

Entonces, ¿hay que dejar de tomar agua? No, en absoluto. Solo hay que beberla poco a poco y "no del tirón", además de que Assal recuerda que "no solo el agua lleva agua", refiriéndose que otros alimentos como las frutas y diferentes bebidas pueden hidratarnos correctamente .

Es por ello que hay que tomar, ya sean alimentos o líquidos, con cierta moderación, ya que cualquier cosa en exceso puede ser perjudicial para nuestra salud, hasta una sustancia tan necesaria para la vida en La Tierra como el agua.