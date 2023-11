Los problemas de suministro de Kreon, a punto de solucionarse

«Tomo 11 pastillas diarias de Kreon de 25.000 unidades (de lipasa por kilogramo de peso corporal y comida) de dosis. Las necesito por el problema de páncreas que tengo y desde hace cinco o seis meses, o más, estoy teniendo dificultades para adquirirlo. Pero es que desde hace cuatro no se encuentra en ninguna farmacia», denuncia Gonzalo Alonso a este suplemento.

Y no ha visitado ni una ni dos ni tres. «He podido recorrer ocho o diez farmacias», asegura este paciente. Y es importante, porque este fármaco resulta crucial en pacientes con inflamación crónica del páncreas, cáncer de páncreas o una extirpación total o parcial de este órgano, ya que Kreon es un compuesto que se utiliza para mejorar la digestión de los alimentos de pacientes con problemas para producir las enzimas necesarias para llevar a cabo esta función.

En su caso, Gonzalo está «operado de páncreas. Y desde hace un año y medio tomo este fármaco».

«No sé lo que pasaría si me quedara sin pastillas porque no hay genéricos ni alternativas para este tratamiento. Pero sería un problema importante, seguro, ya que no podría digerir bien los alimentos. Sería un desastre...», afirma.

Alonso no se ha quedado nunca sin este fármaco, al menos de momento, ya que fue derivado a la Sección de Medicamentos Extranjeros «de la calle Sagasta, en Madrid, y, una vez allí y con la receta de la Seguridad Social, me dieron el fármaco procedente de Alemania, que es igual».

Y otro dato curioso es que desde que «he empezado a tomar Kreon todos tienen la misma fecha de caducidad: mayo de 2025. Es decir, son del mismo lote. ¿Cómo es posible?», se pregunta. «Y no es del único fármaco del que hay escasez», denuncia.

Una realidad cada vez más frecuente, que, en el caso de Kreon, podría cambiar próximamente a tenor de la respuesta del comercializador de este tratamiento a este suplemento.

«Viatris es el titular de la autorización de comercialización y distribuidor en España de Kreon. Nuestro socio fabricante, Abbott, nos ha notificado que actualmente hay una limitación de suministro prevista en nuestro país. Este laboratorio está experimentando ciertas limitaciones de fabricación debidas a desafíos operativos que están impactando en el suministro de este fármaco. Estas limitaciones no se deben, en ningún caso, a problemas de calidad, seguridad o eficacia del producto (...). Confiamos en que la situación se restablezca lo antes posible», afirman desde Viatris.

Con ese objetivo, «estamos trabajando estrechamente en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para mantenerles informados sobre los envíos previstos y gestionar el suministro de este producto con sumo cuidado para evitar limitaciones a largo plazo o situaciones de falta de existencias. Esperamos así poder abordar las demandas del mercado a lo largo de este mes», confía la distribuidora.

Una fecha que también ha sido trasladada a la Agencia del Medicamento: «Nos han comunicado que los problemas se resolverán en noviembre».

Pero, ¿a qué se debe esta escasez? Como explican desde Aemps, «los problemas de suministro comenzaron antes de 2019 y han sido intermitentes desde entonces».

No es una situación exclusiva de España, sino que «se da de manera global. La causa principal está en los problemas de abastecimiento de los principios activos. Esta producción es muy limitada y, además, desde entonces durante un tiempo hubo problemas por la peste porcina», añaden desde Aemps. Y es que Kreon es una combinación de enzimas que se extraen de las glándulas pancreáticas de algunos animales como los cerdos, por ejemplo.

«Por eso –prosigue–, desde entonces se ha llevado a cabo una distribución controlada de las unidades existentes para priorizar a los pacientes que más lo requirieran y distribuirlos de manera homogénea entre las comunidades autónomas».

Además, la Agencia del Medicamento gestionó la importación de unidades del medicamento extranjero a través del Servicio de Medicamentos en Situaciones Especiales para aquellos pacientes que no encontraban el medicamento en las oficinas de farmacia.

Durante un tiempo los problemas de suministro de Kreon se restablecieron, pero hace algunos meses el laboratorio trasladó a la Agencia del Medicamento nuevamente escasez de este fármaco «por problemas de capacidad de la planta de fabricación y han comunicado que los problemas se resolverán en noviembre», reiteran desde Aemps.