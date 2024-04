Vinculan la cirugía de Fontan con cambios en el código genético

Los pacientes que se han sometido a una cirugía para crear una circulación de Fontan muestran cambios en su código genético, lo que puede proporcionar una nueva oportunidad de tratamiento para reducir el envejecimiento prematuro.

Este procedimiento, conocido como cirugía de Fontan, se utiliza para tratar a los niños que nacen con una variedad de afecciones cardiacas de ventrículo único y ha llevado a que la mayoría de estos niños sobrevivan hasta la edad adulta.

Sin embargo, es probable que los pacientes con circulación de Fontan desarrollen complicaciones que afecten a diferentes órganos, incluido el cerebro, con deterioro funcional progresivo, pérdida de masa muscular, osteoporosis e insuficiencia renal entre los 20 y los 30 años, con un patrón similar al observado en personas mucho mayores. Todo ello a menudo conduce a la muerte prematura y continúa siendo una afección que limita la vida de los afectados con pocas opciones de tratamiento tardío.

Epigenética

En el primer estudio de este tipo, recién publicado en la revista «Journal of the American College of Cardiology», investigadores de la Universidad de Birmingham (en el Reino Unido), y de Zymo Research, (California, Estados Unidos), encontraron que la circulación de Fontan está asociada con cambios en el código genético.

Estos cambios son sugestivos de un envejecimiento acelerado, o envejecimiento epigenético, que refleja el cuadro clínico de las complicaciones generalmente relacionadas con el envejecimiento. Dicho proceso prematuro comienza ya en la infancia y continúa durante la vida adulta.

Financiados por el Fondo de Investigación Charlie Ramsey, los investigadores también encontraron que había una mayor aceleración del envejecimiento prematuro entre los hombres que en las mujeres.

Este hallazgo supone un importante avance. Así, tal y como explica Nigel Drury, profesor clínico asociado de la Universidad de Birmingham y primer autor de este trabajo, «el descubrimiento de la asociación entre la circulación de Fontan y el envejecimiento epigenético puede representar una nueva oportunidad de tratamiento para retrasar la progresión del patrón de envejecimiento prematuro, al revertir los efectos sobre el código genético y, por lo tanto, revertir también los efectos celulares del envejecimiento».

No obstante, prosigue el experto, se necesita más investigación, con una muestra más grande de estos pacientes para evaluar el impacto de otros factores importantes en el envejecimiento epigenético acelerado: «Nuestro estudio piloto tampoco evaluó si el envejecimiento epigenético acelerado es específico de esto pacientes con circulación de Fontan o si está presente en otros defectos cardíacos congénitos graves», concluye Nigel Drury.