Desprotegidos frente a la variante india

Salud

Recién abiertas las puertas (sin PCR ni cuarentenas) al turismo de Reino Unido, la sensación es agridulce. Por un lado, los británicos son una salvación para la economía. No en vano, prepandemia recibíamos una media de 18 millones de turistas cada verano procedentes del país vecino. Pero con ellos llega el peligro de la variante B.1.617, que ha causado la segunda peor ola registrada a nivel mundial en India, y que está muy extendida en Reino Unido. De hecho, es la segunda en importancia y la predominante en algunas zonas. La preocupación de Downing Street es tal que ha intensificado los test de Covid en varios puntos de Londres. Alemania también ha movido ficha, prohibiendo la entrada de ciudadanos procedentes del país, y Francia plantea que no desaparezcan todas las restricciones para ellos.

Por ahora, lo que se sabe es que la B.1.617 tiene “mutaciones compatibles con el posible escape a la inmunidad” y que provoca un “moderado aumento” de la transmisibilidad, según el Ministerio de Sanidad. En España, el foco está en Galicia, donde hay 11 casos. El resto, hasta 20, se reparten entre Extremadura, Canarias, Cataluña y País Vasco. Su avance se ha frenado; pero podría darse la vuelta con la llegada de turistas británicos.

Aunque aún no hay mucha evidencia sobre esta variante, la que hay no es halagüeña. Un nuevo estudio, “Effectiveness of Covid-19 vaccines against the B.1.617.2 variant”, en el que han participado el Instituto de Salud Pública de Reino Unido y la Unidad de Investigación para el estudio de las vacunas e inmunización, entre otras instituciones, muestra cuales son los porcentajes de protección de la población inmunizada con los sueros de Pfizer y Astrazeneca frente a la B.1.617. Así, la primera presenta una eficacia del 87,9% cuando se tiene la pauta completa, y de 33,5% si solo se ha recibido la primera dosis. Los datos de Vaxzevria son similares cuando se ha recibido una sola dosis (33,2%), pero solo alcanzan el 60% cuando se está completamente inmunizado. Las cifras no difieren en mucho a las de las mismas vacunas frente a la variante británica, B.1.1.7.

La investigación, que aún no ha sido revisada por pares, pone de manifesto la necesidad de avanzar en el proceso de vacunación lo más rápido posible, debido a la gran diferencia de protección que presentan los individuos que han recibido una dosis frente a los que tienen la pauta completa. El foco principal lo ponen en la población de 65-67 años en adelante.

No hace falta leer entre líneas para darse cuenta de la gran diferencia de velocidad entre la inmunización en Reino Unido y en otros países. Mientras ellos ocupan el tercer lugar en el ranking mundial, con 61 millones de personas inmunizadas, y cerca de 28 millones con al menos una dosis, España se sitúa muy por debajo, con cerca de ocho millones de personas con las dos dosis, y 16 millones con una. Lo que subyace es si la apertura sin control puede colocarnos en una tesitura complicada.