¿Cuántas cervezas se toma al día? El 31% reconoce que más de 3

La cerveza es la bebida fría preferida por los españoles, especialmente en los meses de más calor donde se concentra el 31 por ciento de las ventas. De hecho, nuestro país ocupaba en 2019 el segundo puesto en el ranking de consumo de cerveza de la Unión Europea, sólo por detrás de la República Checa. Los españoles consumimos una media de unos 52 litros per cápita al año, según los Cerveceros de España. Esto supone que cada español se toma unas 417 cervezas en ese periodo de tiempo, según el ránking World Beer llevado a cabo por Expensitive.

Los productores destacan que la cerveza es una bebida “transversal” y popular ya que el 81 por ciento de la población de entre 18 y 65 años la consume de manera ocasional o habitual. Además se toma toma casi por igual entre hombre y mujeres (53 y 47%, repectivamente) y la penetración de consumo es similar en todas las Comunidades autónomas.

LA RAZÓN ha querido saber cuántas cervezas se toman realmente los españoles y la encuesta realizada por NCR Report revela que durante las vacaciones estivales, un 33,9 por ciento reconoce que se toma entre 1 y 3 cervezas al día frente a un 35,1 que asegura no tomarse ninguna. Entre los encuestados destaca que el 31 por ciento se bebe más de 3 cañas al día.

Por edades, los más cerveceros son los jóvenes. Un 42,7% de los encuestados con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años reconoce que se toma más de tres al día, mientas que un 40,2% dice beberse entre 1 y 3, y un 17 por ciento asegura no ingerir ninguna. Los españoles de más edad son los más “saludables”, ya que la mayoría asegura no beber ninguna. De esta forma, el 46,7 por ciento de los encuestados mayores de 55 años dice no tomar ni un trago de cerveza, el 27,6 bebe entre 1y 3 y el 25,7% más de tres al día. El grupo de edad entre 35 y 54 años es el que presenta cifras más igualadas. El 37,3% bebe entre 1 y 3 cervezas al día, el 29,9% toma más de tres y el 32,8% asegura que ninguna ninguna.

Consumo de cerveza por edades

El consumo de esta bebida en nuestro país está marcado por el carácter mediterráneo que se asocia con las reuniones sociales con amigos y familiares. De hecho, el 65 por ciento del consumo de cerveza se realiza fuera del hogar y las regiones con más tradición de “tapeo” son las también las más ceveceras. Así, Madrid es la zona de España con más interés por la cerveza, seguida de Andalucía y Cataluña.

Las preferencias entre unas marcas y otras también depende de la región en la vivamos, ya que, en muchos casos, la elección de una cerveza está más relacionada con el sentimiento de pertenencia a una región que por el sabor del producto. Según un mapa elaborado por la empresa de datos Datacentric, revela que a, a nivel nacional, la opción más elegida es Estrella Galicia, seguida de Mahou y Heineken.

En cuanto al precio, Expensitive ha realizado un ránking mundial para comprobar qué país tiene la cerveza más cara. Qatar se lleva la palma y, según los cálculos de esta web, una cerveza cuesta de media 11,26 dólares. España está en el puesto 44, con un coste medio de 2,74 dólares.