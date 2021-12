¿Por qué mi perro da vueltas antes de dormirse?

Muchos perros, antes de acostarse, giran dos o tres veces sobre el sitio en el que van a dormir y algunos también rascan la cama... como tratando de cavar un hoyo. No hay porqué alarmarse. Estos curiosos comportamientos no son simplemente manías sin sentido y tampoco son fruto de algún tipo de trastorno mental. En realidad, son vestigios evolutivos que vienen de lejos, hábitos que han sido tan importantes para su evolución, que han quedado grabados a fuego en su código genético.

Cachorros en su cama FOTO: Archivo

Una posible explicación sugiere que hagan esto de cavar un pequeño hoyo podía haber sido de ayuda para sus ancestros (los lobos) para mantenerse calientes. Lo mismo ocurre en verano, quitar a arañazos la parte superior de la tierra tiene mucho sentido porque las capas inferiores están más frías (al menos en un primer momento).

De hecho, cualquiera que tenga un perro habrá podido observar como suelen hacer esto cuando tienen calor... cavan un pequeño hoyo... se tumban... y cuando han estado un ratito tumbados, se van a otro sitio y hacen otro agujero para tumbarse.

Los perros pueden sofocar su calor de diferentes formas, como metiéndose al agua o rascando la tierra para tumbarse FOTO: ebay la razon

Además, rascar el suelo también ablanda la tierra y quita cualquier piedra, cualquier ramita o cualquier cosa que pueda impedir que descansen como Dios manda.

Pero, ¿Por qué caminan en círculos? Pues esto también puede explicarse como un comportamiento heredado del lobo. Solo que en el caso del lobo, esto lo hace para vigilar que no hay ningún otro animal acechando.

Otra razón que también puede dar respuesta a estos curiosos fenómenos, es que de esta forma estén marcando su territorio frente a la manada. Rascando el suelo consiguen impregnar su olor en la zona y cuando están girando, lo que están haciendo es decirle al resto de lobos: “esto es mío”. De hecho, cuando tenemos más animales en casa o invitamos a un perro extraño a nuestro hogar, es más frecuente que lleven a cabo su ritual ancestral.

Un perro, por muy domesticado y por muy inofensivo que pueda parecer, sigue teniendo unos instintos de supervivencia que han sido perfeccionados durante siglos FOTO: pixabay

A muchos esto les puede parecer sorprendente. Pero lo cierto es que los perros comparten el 99% de su código genético con los lobos; por lo que no es tan llamativo que si uno hace algo... también lo haga el otro. Y un perro, por muy domesticado y por muy inofensivo que pueda parecer, sigue teniendo unos instintos de supervivencia que han sido perfeccionados durante siglos. Es algo que no deberíamos olvidar y que no deberíamos tratar de corregir. Al fin y al cabo, seguir estos rituales ancestrales les aporta tranquilidad y hace que se sientan seguros.