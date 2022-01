Grito desesperado de los médicos de familia: «No somos fabricantes de bajas»

«El desbordamiento continúa, las iniciativas que se han tomado para, en teoría, aliviarnos del gran volumen de trabajo, no cubre las necesidades reales de la Atención Primaria», explica a LA RAZÓN Maribel Giráldez, médico de familia en el centro de salud de Nuestra Señora de Fátima, en Carabanchel, en Madrid. La situación de los sanitarios en los centros de salud sigue siendo caótica. Pese a que a la sexta ola de coronavirus parece haber comenzado la curva descendente, lo cierto es que en Atención Primaria, la situación sigue siendo crítica.

Por este motivo el Foro de Médicos de esta especialidad ha denunciado públicamente, a través de un manifiesto, la «saturación» de su nivel asistencial debido a la «burocratización de la sexta ola, especialmente en lo relativo a las bajas laborales de los pacientes covid de carácter leve o asintomático que no precisan asistencia directa y que han colapsado aun más los centros de salud. «La iniciativa de dar parte de baja y alta anticipado a los siete días a pacientes asintomáticos no es la solución. Aunque sea leve, la mayoría de los contagiados presentan síntomas y es necesario el diagnostico y el consejo de alta y baja, requieren algo más que una simple llamada. La tos, el cansancio, la fatiga es algo que suele perdurar más allá de los siete días y exigen nuestro seguimiento y atención», asevera Giráldez.

150.000 pacientes sin médico asignado

A esto, hay que sumarle las bajas que hay entre los sanitarios de los centros médicos, «las plantillas no están bien dimensionadas en condiciones normales, así que una situación como esta, mucho menos. Nosotros tenemos un médico y tres enfermeras de baja por ser positivos», puntualiza la doctora. Es más, tan solo en Madrid, en este momento, hay unas 150.000 personas que no tienen asignado un médico de cabecera. En el centro de salud de Giráldez, son 1.300 los que están sin médico asignado y se reparten esos pacientes entre la plantilla, teniendo así un cupo de unos 150 por médico. Ella ha llegado a atender, durante el pico de la sexta ola, a 100 pacientes en un día: «Por suerte, ahora estoy en 50, lo cual, tampoco es asumible».

Giráldez está gestionan unas 30 bajas diarias: «Y es que realizar este trámite no es firmar un papel. Hay que hacer seguimiento, valorar. Como poco, cada consulta lleva 15 minutos, hay que asegurarse que el paciente está bien.

«Nos han convertido en fabricantes de baja, en vez de dejarnos ejercer nuestra profesión. Es desolador. La situación es tremenda y demoledora», añade Mar Noguerol, médico de familia y directora del Centro de Salud Cuzco de Fuenlabrada. Ella relata que las vías para la solicitud de estas bajas son tres: o el teléfono habilitado por la administración al que puede llamar la persona infectada, a través de los test que realizan en los hospitales y, en tercer lugar, directamente en el centro de salud: «Pero aun así, donde recae finalmente el seguimiento y gestión de la baja es en Atención Primaria».

Su propuesta para aliviar la desesperación de los médicos de su especialidad pasa o bien por que las bajas las tramite directamente la inspección o bien las autodeclaraciones de enfermedad que puede hacer el propio paciente y que sea la empresa la que gestione esa incapacidad temporal: «Así se está haciendo en los países nórdicos y Reino Unido. También se ha implementado en algunas comunidades como País Vasco o Aragón». Según Noguerol, la tasa de positividad de sus pacientes roza el 60% y están gestionando unas 200 bajas al día «y eso que ahora ya no estamos en lo peor»: «En las fiestas hemos llegado a tener 200 pacientes covid, ahora estamos en los 150. Hemos tenido que volver a reorganizar el centro y aplazar proyectos de vital importancia sanitaria para poder ocuparnos del coronavirus. Se están demorando una o dos semanas consultas que no son de covid y que pueden tratarse de un dolor torácico que derive en un cáncer de pulmón, por ejemplo. Pero no nos podemos duplicarnos. No damos más de sí», lamenta.

Por este motivo, desde el Foro de Médicos de Atención Primaria han solicitado, de nuevo, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias una reunión para dar salida a esta situación crítica que angustia a los médicos de familia y a los pacientes.

España supera los 9 millones de contagios

La incidencia por coronavirus ha bajado en 37 puntos tras el fin de semana, hasta los 3.381 casos, con 305.432 nuevos contagios certificados, un dato inferior al mismo período de la semana pasada (331.467), pero la presión hospitalaria persiste al subir ligeramente los ingresados en planta (15,7 %) y en cuidados intensivas (23,9 %). Tras los contagios el fin de semana, España suma más de 9,2 millones de casos detectados desde el inicio de la pandemia, casi el 50 % de ellos durante esta sexta ola.