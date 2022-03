La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado la publicación de un Plan Estratégico de Preparación, Disposición y Respuesta actualizado contra la pandemia de coronavirus, sobre el que afirman que “podría y debería ser el último documento”. El documento plantea tres posibles escenarios sobre cómo puede desarrollarse la pandemia en 2022, entre los cuales el más probable es que el coronavirus evolucione, pero la enfermedad que produce pierda fuerza debido a la alta inmunidad de la población, sea por la vacuna o por haber pasado la infección

09:00 h

El daño pulmonar puede persistir mucho tiempo después de la neumonía por Covid-19

Algunas personas que se recuperan de una neumonía por COVID-19 presentan daños pulmonares que persisten un año después de la aparición de los síntomas, según un nuevo estudio publicado en la revista científica ‘Radiology’.

Los investigadores evaluaron las anomalías pulmonares en la TC de tórax en 91 participantes, con una edad media de 59 años, en varios puntos durante un año después de la aparición de los síntomas de COVID-19. Al año, las anomalías de la TC estaban presentes en 49, o el 54%, de los 91 participantes. De estos 49 participantes, dos (4%) habían recibido sólo tratamiento ambulatorio, mientras que 25 (51%) fueron tratados en una sala general del hospital y 22 (45%) habían recibido tratamiento en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

TC torácicos axiales seriados sin contraste de tres participantes en el estudio con neumonía COVID-19 previa. RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AM 30/03/2022 FOTO: RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AM

08:55 h

Un estudio avala las dosis de refuerzo también entre personas previamente infectadas

Un estudio de cohortes a largo plazo dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina Azrieli de la Universidad de Bar-Ilan y el Centro Médico Ziv de Safed (Israel) ha aportado más información sobre la interacción entre la infección por COVID-19 y la vacunación para proporcionar protección a lo largo del tiempo.

Entre siete y nueve meses después de la segunda dosis de la vacuna, los niveles de anticuerpos en toda la cohorte descendieron y fueron comparables en todos los grupos, incluso entre los jóvenes y los infectados antes de la vacunación. Sin embargo, el refuerzo dio lugar a niveles de anticuerpos diez veces más altos que después de la segunda dosis en todos los grupos de la cohorte.

El estudio, publicado en la revista científica ‘Clinical Infectious Diseases’, demostró además que todos los individuos, incluidos los que tienen inmunidad híbrida (infectados y luego vacunados), necesitan refuerzos posteriores más allá de las dos dosis iniciales de la vacuna COVID-19.

“El hecho de que los niveles de anticuerpos también disminuyan en los individuos con inmunidad híbrida -aunque no tan rápidamente como entre los que nunca se infectaron- pone en tela de juicio la suposición anteriormente sostenida de que estas personas no necesitan refuerzos adicionales. Nuestro estudio sugiere que sí lo necesitan”, explica uno de los líderes de la investigación, Michael Edelstein.

08:30 h

Sánchez insiste que la retirada de la mascarilla sólo depende de criterios científicos y sanitarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer que la obligación de llevar mascarilla en interiores se levantará en cuanto haya consenso en la comunidad científica y lo avalen los profesionales sanitarios: “En cuanto nos digan, lo haremos al segundo siguiente”, ha proclamado. Así respondió al portavoz adjunto de Ciudadanos, Guillermo Díaz, quien considera que ya es hora de acabar con la obligación de llevar la mascarilla, y no sólo en exteriores, sino también en interiores. De hecho, Ciudadanos lo ha defendido esta semana en el Pleno del Congreso y este jueves lo someterá a votación, aunque todo apunta a que no se aprobará. Guillermo Díaz ha recordado que el propio Sánchez ha estado de viaje oficial en Bruselas y allí no ha necesitado llevar la mascarilla en las reuniones en interiores.

08:14 h

Biden recibe una segunda dosis de refuerzo de la vacuna del coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recibido este miércoles una segunda dosis de refuerzo de la vacuna del coronavirus un día después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés) autorizase esta nueva inoculación a los ciudadanos mayores de 50 años.

En el marco de su vacunación, Biden ha puesto en valor que, gracias a la estrategia desarrollada por Estados Unidos, el país entra en un “nuevo escenario” de la pandemia, según recoge la cadena CBS.

“No significa que la COVID-19 haya terminado. Significa que la COVID-19 ya no controla nuestras vidas”, ha explicado el inquilino de la Casa Blanca, quien además ha anunciado un nuevo portal del Gobierno destinado a prestar información sobre las vacunas, los tratamientos y las cifras de contagios en los diferentes territorios del país.

08:00 h

La profesión enfermera se planta y dice “basta” al “desprecio” con el que consideran que les tratan las Administraciones –tanto la estatal como las autonómicas– y los políticos. Por ello, miles de enfermeras tomarán las calles de Madrid este próximo mes de mayo en una concentración “histórica” para defender “la dignidad de la profesión” y mostrar su hartazgo frente al “ninguneo de la clase política, que ha culminado en estos más de dos años de pandemia con enfermeras y enfermeros dándolo todo – incluso la vida– a cambio de nada o casi nada”.

07:45 h

Los rebrotes hacen que la manufactura china vuelva a contraerse en marzo

La industria manufacturera de China regresó en marzo al terreno de la contracción tras cuatro meses consecutivos de expansión, afectada principalmente por los peores rebrotes de la covid-19 de los últimos dos años, que se han propagado por diversas partes del país.

Según indicó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el índice gerente de compras (PMI), indicador de referencia del sector, cayó a los 49,5 puntos tras los 50,2 de febrero.

En este indicador, publicado mensualmente por la autoridad estadística china, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento en la industria y por debajo, contracción.

El dato, además, es incluso peor de lo esperado por los analistas, que pronosticaban que se situase en torno a las 49,9 unidades.

07:30 h

China suma 1.839 nuevos casos de Covid-19, 1.803 por transmisión local

La Comisión Nacional de Sanidad de China confirmó este jueves la detección de 1.839 nuevos positivos al coronavirus SARS-CoV-2 en la víspera, 1.803 de ellos por contagio local y el resto, importados.

Las provincias con mayor número de casos de transmisión comunitaria fueron Jilin (noreste, 1.340), Shanghái (este, 355) y Heilongjiang (noreste, 19).

China, que aplica una severa política de “tolerancia cero” hacia el nuevo coronavirus, atraviesa una oleada de rebrotes atribuida a la variante ómicron que está provocando cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad de 2020.