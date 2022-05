Día del Orgullo Friki: cómo diferenciar a un friki, de un geek y un nerd

Ser friki está de moda, algo que debemos en gran medida a la cantidad de películas y series que ofertan las principales plataformas de streaming. Películas y series de Marvel, DC, Star Wars, Star Treck, El Señor de los Anillos, entre otras, y la amplia oferta de anime, han ido sumando adeptos a una cultura que no hace tantos años era poco más que objeto de burlas. Y aunque cada vez son menos, aún existen personas que piensan que son inadaptados, raros o que tienen algún tipo de problema.

Para cambiar la visión que se tiene hacia estas personas, que simplemente tienen gustos diferentes, y coincidiendo con la celebración del lanzamiento en 1977 de la película La Guerra de las Galaxias, el 25 de mayo de cada año se celebra “El Día del Orgullo Friki”. Hoy se celebra esta efeméride a nivel internacional, jornada en la que todas las personas que se consideran parte de este colectivo celebran sus aficiones y pasiones a través de actos y celebraciones. Una iniciativa que, además, nació en España en 2006, y que fue extendida alrededor del mundo a través de las facilidades de internet. Un día que se oficializó en EE UU en 2008 y que contó con la participación de un gran número de blogueros en un gran desfile que se llevó acabo en la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York.

Además, desde el año 2009, se realizan una serie de programaciones, festivales y desfiles para festejar esta fecha en países como Canadá, Hungría, Rumania, Suecia e Israel.

Diferencias entre “friki”, “geek” y “nerd”

Existen varios términos para describir a los miembros de esta cultura, no obstante, no todos significan lo mismo:

El término friki proviene de la palabra inglesa “freak”, cuyo significado tiene una ligera connotación negativa, e indica que la persona es diferente a lo establecido, extravagante, estrafalaria. Originalmente se usaba para calificar despectivamente a personas con malformaciones o anomalías físicas, no obstante, en España su significado a cambiado a lo largo de los años. Y aunque antiguamente se usaba de forma despectiva, el aumento de personas que se dedican con pasión a temas, aficiones o hobbies “poco comunes”, ha trasformado el término en algo de lo que estar orgulloso. se identifica con una subcultura particular, que generalmente involucra ciencia ficción, anime, videojuegos, fantasía y otros géneros no convencionales.

Los circos estaban llenos de personas extravagantes y fue ahí donde nació la palabra freak FOTO: Archivo

Según la Real Academia Española (RAE), “friki” o “friqui” es un adjetivo que se refiere a lo “extravagante, raro o excéntrico”, así como a una “persona pintoresca y extravagante” o “que practica desmesurada y obsesivamente una afición”. Si bien este concepto sí figura en el diccionario, no es el caso de “geek”, que aunque a veces se utilice como sinónimo de “friki”, su significado no es exactamente el mismo.

“Friki” es un calificativo, por tanto, que cada vez suena menos despectivo y más como una característica de cierta personalidad. Y si bien se suele asociar con quien es “geek”, este concepto va más dirigido a todo aquel obsesionado con las nuevas tecnologías, tanto como expertos como en forma de usuario. Si se tradujera esta palabra de manera literal al español, significaría “adicto”, pues tiene que ver con que se tratan de personas que no solo les gusta estar al tanto de la tecnología y la informática, sino que tienden a ser entusiastas de ella.

La palabra “geek” proviene de la palabra alemana “geck”, que significa “tonto”, y de la palabra holandesa “gek”, que significa “loco”. En el siglo XIX, el término geek se usaba en inglés para referirse a una persona que pertenecía al circo y realizaba los típicos “espectáculos de monstruos”. Sin embargo el significado de geek cambió en la década de 1980, cuando la revolución informática se encontraba en pleno apogeo, para describir a las personas conocedoras de este campo. Al igual que friki, el término geek ha evolucionado en el siglo XXI para describir a cualquiera que esté muy entusiasmado con algo.

La palabra “nerd” apareció por primera vez en un poema de Dr. Seuss de 1951 titulado “If I ran the Zoo”. Aunque existía una palabra coloquial utilizada de la década de 1940, “nert”, que significaba “persona loca”.

La RAE recoge con la adaptación al español “nerdo”: “Persona estudiosa e inteligente que suele mostrar un carácter abstraído y poco sociable”, define. Si bien todas las palabras están relacionadas, los “nerds” son aquellos cuyo desarrollo intelectual es mayor, pues el campo en el que se interesan suelen estudiarlo y tratarlo de la manera más completa y desarrollada. Además, suelen responder al carácter de una persona con dificultades a la hora de socializar.

Los nerds modernos podrían considerarse al límite de la locura porque se caracterizan por una obsesión con las actividades académicas. Su equivalente hoy en día sería “cerebrito” o “empollón”, que son personas que se centran en aprender todo lo que hay que saber sobre uno o más temas y en dominar las habilidades de esas disciplinas. Algunos dirían que un nerd es un geek que carece de habilidades sociales o simplemente prefiere actividades solitarias.