¿Cuántos kilómetros puede recorrer un coche en reserva?

La reserva del coche es la cantidad de combustible almacenada en el depósito necesaria para evitar que este se quede completamente vacío y nos quedemos tirados en medio de la carretera. No obstante, no existe un estándar que dicte cuánta cantidad de gasolina debe contener la reserva o qué tan lejos debe poder viajar un vehículo después de que se encienda la luz de reserva, ya que dependen de diferentes factores como: la marca, el modelo, el diseño del depósito y, por supuesto, el estilo de conducción que tengamos. Por lo tanto, no existe una respuesta definitiva, pero aquí hay algunos consejos que pueden ayudarnos a hacernos una ligera idea, además de varios mitos al respecto.

El tamaño importa

En primer lugar debemos saber que los automóviles rara vez tienen un tanque separado para almacenar combustible de emergencia y que la luz de reserva simplemente se enciende cuando el nivel del tanque principal cae por debajo de cierto nivel. Cada automóvil es diferente, pero la porción de reserva de un tanque suele ser alrededor del 10 al 15% de la capacidad total. Por lo tanto, si conocemos el volumen del tanque de nuestro vehículo, con algunos cálculos matemáticos podremos saber una cifra aproximada de la cantidad de combustible que queda cuando se enciende esa pequeña luz anaranjada. Asimismo, si conocemos el gasto de combustible aproximado de nuestro automóvil (localizado en el manual del vehículo), podremos llegar a calcular la distancia que puede llegar a recorrer en reserva.

Estilo de conducción

Recuerde que, como sucede con cualquier cifra de consumo de gasolina, el alcance se ve afectado por las condiciones y el estilo de conducción. La aceleración brusca, la alta velocidad, la baja presión de los neumáticos, las cargas pesadas, ciertas condiciones climáticas y el tipo de combustible reducirán su autonomía, por lo que es importante tomar medidas para ahorrar combustible. Tenga en cuenta también que, si bien subir una colina empinada aumentará el consumo de combustible, también puede hacer que cierta cantidad de combustible se desplace de una parte del tanque a otra. Si el colector de combustible se seca, el motor se quedará sin combustible como si el tanque estuviera completamente vacío. El mismo efecto puede producirse cuando trazamos una curva o realizamos un frenado fuerte, aunque este último es menos probable porque el motor generalmente tiene “menos sed” cuando se frena con aceleración cero.

No debemos apurar

Cualquiera que sea el método de cálculo aproximado o estimación, no recomendamos dejar vacío el tanque deliberadamente para averiguar hasta dónde podemos llegar con nuestro automóvil. La mayoría de los coches no le agradecerán que se seque el sistema de combustible y, dependiendo de la antigüedad del vehículo, podrían requerir incluso de un procedimiento especial de purga antes de poder volver a arrancarlo. Además, pararse en un lado de la carretera para recargar con un bidón puede ser peligroso y se debe evitar llevar cualquier líquido combustible en un vehículo siempre que sea posible.

¿Es fiable la estimación de kilómetros del ordenador de a bordo?

La respuesta es no, ya que el número de kilómetros que podemos recorrer según el ordenador de a bordo se basa en la media de consumos en un periodo de tiempo y distancia determinados. Eso quiere decir que la estimación dependerá de las condiciones de circulación previas del trayecto, lo que es una razón de peso para no fiarnos de esta estimación.

Mitos

Uno de los mitos más extendidos afirma que dejar el tanque prácticamente sin combustible permite que se succionen lodos u otros materiales extraños en el fondo del tanque, lo que luego obstruye los diversos componentes del sistema de combustible. Esto no es cierto, ya que todos los sistemas de combustible modernos incluyen al menos un filtro de grado fino más un calcetín de gasa sobre el colector del tanque para atrapar los trozos más grandes.

Otra leyenda urbana entre los entusiastas de los automóviles afirma que el funcionamiento con un nivel bajo de combustible prolongado deja un gran espacio de aire en el tanque que puede permitir la aparición de corrosión. Esto era cierto cuando los vehículos usaban tanques de acero prensado, pero el uso generalizado de tanques de plástico más duraderos en los automóviles de hoy en día ha puesto fin a este problema.